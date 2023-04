Ryssland har fått en ny nationalistisk rörelse: ”Arga patrioters klubb”.

Bakom den ligger bland andra försvarsbloggaren Igor Girkin, den självutnämnda tidigare guvernören i Donetsk Pavel Gubarev och Viktor Alksnis – känd som ”svarta översten”, rapporterar The Times.

De vill se en mer aggressiv rysk krigföring i Ukraina och varnar för en statskupp eller inbördeskrig om inte läget vid fronten i Ukraina förbättras.

– Situationen vid fronten, som medierna slätar över, har en extremt negativ inverkan på situationen i hela landet, säger Girkin i klippet och fortsätter:

– Vi gick in i ett långt, utdraget krig som vår ekonomi var helt oförberedd på. Vår armé och vårt politiska system var inte heller redo.

De är kritiska till Kreml – men betonar att de inte kommer försöka störta regeringen, skriver The Times.

ISW: ”Fördjupad spricka”

Bildandet ”Arga patrioters klubb” är ett tecken på växande motsättningar i Kremls inre krets mellan tjänstemän som är för och mot kriget, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.

”Klubbens oro över antikrigsfraktionen kan tyda på att sprickan inom Kreml fördjupats under den misslyckade ryska vinteroffensiven eller inför den ukrainska motoffensiven”, skriver ISW.

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan är förvånad över att Girkin och flera andra i gruppen fortfarande lever, säger han till Dagens Nyheter.

– Jag skulle bli oerhört förvånad om det inte skulle bli någon form av motåtgärder när Girkin så tydligt under de senaste månaderna riktat sig mot Putin och inte enbart mot hur kriget förs och mot generalstaben.

Skarpa kritiken

Igor Girkins nom de guerre är Igor Strelkov – skytten, på svenska.

Han har länge varit en framträdande person i ryska militära kretsar – och beskrevs tidigare som ”Putins man”. Men under kriget har han upprepade gånger riktat skarp kritik mot den ryska krigföringen.

När Ryssland uppgavs ha förlorat minst 30 stridsfordon i samband med en misslyckad utanför Vuhledar i östra Ukraina skrädde han inte orden:

”En del av våra generaler är kompletta idioter”, skrev han på Telegram.

Han har också sågat den ryska frivilliga Nevsky–gruppen och när den militära befälhavaren Aleksandr Lapin utsågs till högsta befälhavare för landets markstyrkor kallade Girkin det för en militär och civil ”katastrof”.

Gav order om nedskjutning

Girkin har arbetat för Kremls säkerhetstjänst och ledde de Kremlstöttade separatisterna i området Slovjansk i Ukraina under Vladimir Putins första invasion 2014. Senare utsågs han till ”försvarsminister” i den självutnämnda ”Folkrepubliken” i Donetsk.

Han lämnade posten efter att Malaysia airlines passergerarplan MH17 sköts ner över Ukraina sommaren 2014, då samtliga 298 personer ombord omkom.

Han är dömd till livstids fängelse i sin utevaro för att ha gett order om nedskjutningen.

