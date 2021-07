Idriss fick sparken efter att ha larmat om lagret

Den 3 juli publicerade Expressen en granskning av klädjätten Zalandos superövervakade lager i Brunna, Upplands-Bro, av reportern Federico Moreno.

Ett flertal anställda trotsade rädslan för repressalier från underentreprenören Ingram Micro och vågade träda fram med namn och bild för att vittna om sina upplevelser.

Vittnesmål om sexuella trakasserier från chefer

Arbetarna vittnade bland annat om att de inte får tala med andra under arbetstid, inte gå på toa förutom under den 30 minuter långa matpausen, får lämna mobiltelefonen utanför arbetsplatsen och bara ha med sig vattenflaska och passerkort in och att kvinnliga arbetare som är bemanningsanställda och saknar permanent uppehållstillstånd har blivit sexuellt trakasserade av chefer.

En av dem som förekom i reportaget, och deltog i en aktion där han delade ut flygblad om anställningsförhållandena, var Idriss Mohamed.

Dagen innan granskningen publicerades kallade hans arbetsledare på Ingram Micro in honom till ett möte där han avskedades.

– Det känns jättetråkigt att Ingram Micro har avskedat mig utan anledning. Det råder en tystnadskultur på lagret. Det är så många som inte vågar prata med chefer eller fråga om sina rättigheter. De tror att de kommer få sparken direkt, säger Idriss Mohamed till Arbetaren, en tidskrift som ges ut av Syndikalisternas fackförbund SAC.

Idriss Mohamed: ”Har haft ögonen på mig”

Ett 100-tal anställda vid lagret har slutit sig samman i sektionen Zads, som anslutit sig till Syndikalisterna, efter missnöje om hur fackförbundet Transportarbetareförbundet agerat kring de rapporterade missförhållandena.

– Jag var tidigare medlem i Transport, men vi fick ingen hjälp av dem. Företaget vet att jag var en av de första att starta upp sektionen och de har haft ögonen på mig. De vet att folk gillar mig och lyssnar på vad jag säger. Jag tror att företaget har avskedat mig för att jag varit en aktiv facklig person, som frågar efter rättigheter. De försökte avskeda mig förra året också men lyckades inte. Nu är vi över 100 medlemmar i sektionen och det gör dem nervösa, säger Idriss Mohamed till Arbetaren.

Två kvinnor har tidigare blivit uppsagda efter att chefer på Ingram Micro misstänkte att de talat med Aftonbladet 2019.

