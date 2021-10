Stor polisinsats efter rån – bilar stoppades

Det var strax efter klockan 06 på måndagen som polisen larmades om ett rån inne på Ica-butiken på Alnö, i Sundsvall.

– Personal har enligt initiala uppgifter hotats och rånats, säger Elisabeth Glaas, polisens presstalesperson.

Under morgonen var det en stor polisinsats i området. Polisen har kontrollerat fordon och personer som lämnat ön via Alnöbron. Det skapade långa köer under morgonen, och en person berättar att stämningen i området var kaotisk. Bilder visar beväpnad polis.

– Polisen stoppar allt som ska över bron, säger personen till Expressen.

Vid 10-tiden ska trafiken ha rullat på igen.

”Aktiverat krisstöd”

Det finns inga uppgifter om att någon skadats fysiskt. En förundersökning har inletts gällande rån alternativt grovt rån. Men ingen är gripen i nuläget.

– Vi jobbar på, det är tidigt i utredningen, säger Elisabeth Glaas.

Butiken har spärrats av. Polisen ska också hålla förhör och genomföra en teknisk undersökning.

– Jag kan bekräfta att vi tidigt i morse blev utsatta för ett rån, medarbetarna är fysiskt oskadda och vi har aktiverat krisstöd och stöttar personalen. Just nu har jag fullt fokus på att stötta mina medarbetare och vid eventuella frågor om händelsen så hänvisar jag till polisen, säger Emelie Öberg på Ica Supermarket Alnö till ST.

