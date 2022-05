Hela 631 poäng gick till Ukraina och Kalush Orchestra som stod som vinnare i finalen av Eurovision Song Contest på lördagen.

Gruppen hade fått ett specialtillstånd av de ukrainska myndigheterna för att lämna landet under den pågående ryska invasionen. Alla män mellan 18 och 60 år måste i regel stanna kvar för att hjälpa till at försvara landet. En av bandmedlemmarna, en dansare, stannade dock kvar i Ukraina, där han är en del av militären i Kiev. Och nu ska frontmannen Oleh Psiuk tillbaka till armén, rapporterar bland andra brittiska The Sun.

På bilder tagna utanför Psiuks hotell ses han stå i den rosa fiskarhatt han bar under uppträdandet i Turin, när han kysser flickvännen Oleksandra farväl. Enligt flera medier ska han vara tillbaka i den ukrainska armén redan i morgon, måndag.

Kallades in i armén vid krigets utbrott

I en intervju i den amerikanska musiktidningen Rolling Stone berättade Oleh Psiuk att Ryssland invaderade Ukraina bara två dagar efter att han och hans band blivit uttagna till att representera Ukraina i Eurovision Song Contest. Samma dag som invasionen skedde kallades han in i armén.

– Jag skrev låten före kriget. Den handlar om min mamma. Men efter kriget började den få ny mening för många. Folk började se det som att den handlade om alla ukrainska mödrar, i en tid när många ukrainare tänker på eller saknar sina mammor. Jag tror att det är så låten har hittat till många ukrainares hjärtan, sade Psiuk till Rolling Stone.

Oleh Psiuk och flickvännen Oleksandra utanför hotellet i italienska Turin. Foto: LUCA BRUNO / AP TT NYHETSBYRÅN

I intervjun berättade han också att två av hans vänner, 26 respektive 27 år, dött i kriget, men att han har svårt att prata om det.

Under söndagen publicerade Kalush Orchestra en ny video till vinnarlåten ”Stefania”. Videon, som publicerats på Youtube, illustreras av vad som ser ut att vara bilder från krigets Ukraina och visar den stora förödelsen.