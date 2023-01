Mitt under firandet av det kinesiska nyåret klev Huu Can Tran in på danslokal i Monterey Park i storstadsområdet Los Angeles östra delar. Han öppnade eld och dödade tio personer. Samtidigt skadades tio personer. Sju av dem vårdas fortfarande på sjukhus.

20 minuter senare dök samma man upp på ännu en danslokal i närliggande Alhambra. Här han han inte göra något. Han övermannades och avväpnades av två personer som nu hyllas som hjältar.

– De räddade liv. Det här hade kunnat bli mycket värre, säger sheriffen Robert Luna.

Enligt sheriffen bar Huu Can Tran ett mycket kraftfullt vapen.

– Det kan beskrivas som en semiautomatisk ”attackpistol”. Den hade ett utökat magasin med extra stor kapacitet, säger Robert Luna, sheriff i Los Angeles county, på en pressträff.

Kaotisk situation

Luna beskriver situationen vid Monterey Park som kaotisk när polisen kom till platsen. Det hade bara gått tre minuter från det första larmet, men det fanns skadade och panikslagna människor som försökte fly överallt

– De gick in direkt. Det är regeln vi har här,vi väntar inte, sa Luna med en tydligt kritisk blinkning till polisen i Uvalde.

– Där inne mötte de en scen som de inte var beredda på. Det fanns skadade människor där inne, döda människor där. Men mina unga poliser gjorde det de skulle.

På direkt fråga svarar sheriffen att han inte tror att vapnet är lagligt i Kalifornien.

Enligt CNN:s källor var det vapnet som som gjorde att polisen kunde få fram gärningsmannens namn och sedan spåra honom.

Vid 20 minuter över tio på morgonen, ganska exakt tolv timmar efter att det första skottet föll, upptäckte polis en vit van som matchade beskrivningen av gärningsmannens fordon. De följde efter bilen till den körde in på en parkering vid galleria. Där hördes ett skott.

Förstärkning anlände. Sedan följde ett dödläge under flera timmar innan man tog sig fram till bilen. Bilder visar minst ett kulhål i förarens fönster, men rapporter talar om två hål. Föraren låg vikt över ratten. Död. Enligt polisen hade han tagit sitt eget liv.

I bilen har man hittat flera föremål som binder mannen till skjutningen, uppger polisen.

