Hunter Biden i bråk med svenska myndigheten

House of Sweden är ett av Washingtons mest exklusiva kontorshus med en hyra på 50.000 dollar i kvartalet – motsvarande 400.000 kronor. I byggnaden har både svenska och isländska ambassaden sina lokaler.

I februari 2017 flyttade USA:s president Joe Bidens son Hunter Bidens bolag in i byggnaden. Men vistelsen skulle inte bli långvarig. DN:s Mattias Carlsson avslöjar nu tidigare okända mejl om bråket mellan svenska myndigheter och presidentsonen.

Redan någon månad efter flytten in till House of Sweden uppstod problem. Hunter ska vid upprepade tillfällen släppt in besökare via en bakväg i strid med säkerhetsreglerna som säger att alla besökare måste passera huvudentrén och metalldetektorerna.

Bråk med svenska myndigheten

Efter att gäster fortsatt bjudits in bakvägen skickade Fastighetsverkets representant ett mejl till Hunter Biden:

”Det har återigen kommit till min kännedom att det verkar som att besökare fått tillgång till nummer 507 genom den nordliga entrén efter kontorstid – då vi har videoövervakning dygnet runt i hela byggnaden. Hjälp oss att hålla byggnaden säker genom att följa House of Swedens regler.”

Mejlet skulle bli starten på ett långt och utdraget bråk mellan parterna. I ett upprört mejl anklagar Biden personalen på House of Sweden för att både vara rasister och diskriminera hans gäster.

”Om NN har ett problem med mina gästers ras eller klädsel tycker jag att vi alla ska sätta oss och prata om det med en advokat närvarande”, skriver Biden.

En av besökarna som ska ha kommit in via bakvägen är Lundon Roberts. Enligt Hunter Biden var hon baskettränare åt hans och Barack Obamas döttrar. Roberts, som arbetade på strippklubb, skulle senare bli gravid med ett barn som hon hävdat är Hunter Bidens.

Statens fastighetsverk förnekar att Hunter Bidens gäster diskriminerats. I januari sades hyreskontraktet med Hunter Bidens bolag upp.

