”Hundratals” döda fåglar – bekräftad fågelinfluensa

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har fått in larm från mängder av människor som sett alltifrån 15 till 50 döda skrattmåsar vid Råstasjön i Solna kommun. Tipsen har rullat in under en veckas tid.

Några har beskrivit hur fåglarna verkar ha fått krampanfall och andnöd innan de dött, vilket Mitt i tidigare rapporterat.

Efter att Statens veterinärmedicinska anstalt gjort tester på döda skrattmåsar kan SVA nu bekräfta att de drabbats av fågelinfluensa.

Fågelinfluensan har tidigare spridits i södra Europa. Foto: Lars-Ove Löf/Rädda Råstasjön

”Kan uppträda på fler ställen”

Sedan tidigare har sjukdomen spridits bland fåglar i södra Europa.

– Tyvärr är det så att finns det fågelinfluensa i södra Europa och så har vi flyttfåglar som flyger norrut ... Det här är ett typexempel, att några fåglar med virus som inte är så sjuka kommer hit, häckar i kolonier med täta kontakter och så sprids smittan tills att det blir ett lokalt utbrott, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär vid SVA.

– Hur många lokala utbrott det blir är svårt att säga, det vet vi inte. Det kan tänka sig att det kommer att uppträda på fler ställen när fler flyttfåglar kommer, fortsätter han.

Andra djur kan drabbas

Informationen om utbrottet har skickats till jordbruksverket. Det är den myndigheten som bestämmer hur tamfjäderfän som hönor ska hanteras utifrån utbrottet. Syftet är att produktionsdjur inte ska smittas av sjukdomen.

Fågelinfluensan drabbar inte människor, däremot kan andra djur som äter av döda insjuknade fåglad drabbas. Det handlar främst om asätare, som rävar och minkar.

– De kan få så mycket virus i sig att de blir sjuka. Vi har sett enstaka fall där de blivit så sjuka att de dött, säger Erik Ågren.

Människor uppmanas också till att hålla koll på sina hundar.

– De ska inte stå och tugga på fågelkadavren, det är onödigt. Hundar bör vara i koppel nu.