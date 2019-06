I brittiska medier kallas den ”Lychee and dog meat festival”. På den årliga tillställningen i Yulin slaktas upp emot 15 000 hundar innan de tillagas och säljs till hungriga besökare.

Köttet anses på flera håll i landet vara en delikatess. Enligt den brittiska tidningen Independent är hundindustrin utbredd och försäljningen av djuren uppnår summor över 100 miljoner kronor varje år.Festivalen inleddes i fredags och möts av massiv kritik

I samband med festivalen, som pågår mellan den 21 och 30 juni, figurerar även rapporter som vittnar om stulna hundar som säljs på svarta marknaden för att sedan ätas upp.

Långt ifrån alla är nöjda med händelserna som varje år äger rum i Yulin. 1,5 miljon människor uppges ha skrivit på en protestlista i ett försök att stoppa festivalen. Även i Kina protesterar grupper mot behandlingen av hundarna och att folk väljer att äta djuren.

– Yulin är ett ganska litet exempel på ett större, otäcktare problem som tusentals kinesiska aktivister arbetar för att stoppa, säger Claire Bass, chef för den brittiska avdelningen av organisationen Humane Society International (HSI).

”Vettskrämda”

Enligt Claire Bass har västvärlden en felaktig bild av Kina som ett land där alla äter hundar.

– Tvärtom vad många tror så äter de allra flesta inte hundar. Faktum är att många är vettskrämda av tanken på att deras djur ska tas från dem, säger hon.

Hundarna trängs i burar i väntan på slakt. Foto: STR / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Förutom hundar som stjäls från ägare är det vanligt att gatuhundar utan tydlig hemvisst fångas in och dödas under festivalen. Metoderna för slakten beskrivs som brutala. Hundar klubbas ihjäl framför andra hundar och skickas sedan in i maskiner som tar bort pälsen. Ibland slaktas djuren på publika platser framför ögonen på åskådare.

Ska ge lycka och god hälsa

Tusentals besökare lockas varje år till festivalen. Den inleds den 21 juni som ett sätt att fira sommarsolståndet – årets längsta dag.

Enligt viss kinesisk mytologi kommer den som äter hundkött under sommarmånaderna få ett lyckligt och hälsosamt liv. Vissa tror även att hundkött kan skydda mot sjukdomar och öka mäns sexuella förmågor.

På festivalen förekommer även kattkött, färska litchifrukter och sprit. Inför årets festival lyckades kinesiska djurrättsaktivister rädda 62 hundar från ett slakthus i Yulin. Flera av djuren tas nu om hand på ett HSI-härbärge i norra Kina, skriver Independent.