Efter att Försvarsmakten i november presenterade sin analys av det förslag på militära satsningar som Försvarsberedningen lagt fram saknades omkring 55 miljarder kronor. Efter beskedet det har flera riksdagspartier krävt att Försvarsberedningen skulle kallas in igen.

I stället blir det nu en mindre grupp som ska gå till botten med hur beredningens och Försvarsmaktens slutsatser kring satsningarna skilt sig åt.

Dagens Nyheter rapporterade, med hänvisning till källor, under tisdagen att en inbjudan skickats till samtliga riksdagspartier om att delta i en grupp som ska ligga till grund för förhandlingarna inför nästa års försvarsbeslut.

Hultqvist: ”Hanteras relativt skyndsamt”

Försvarsminister Peter Hultqvist, S, säger under sitt besök i USA:s huvudstad Washington DC att gruppen nu har som uppgift att under de kommande månaderna gå igenom satsningarna.

Hultqvist: ”Det här är ett alternativ som kan hanteras relativt skyndsamt och där vi löser det som jag uppfattat som kärnfrågor i oklarheterna.”

– Vi har fortfarande ett behov av att borra ytterligare i uppgifterna som har varit kring Försvarsberedningens rapport kontra Försvarsmaktens analys. Det är i huvudsak det som vi har bjudit in till att fortsätta arbetet kring detta, som skulle pågå in i Februari månad. Sedan får vi göra en rapport och efter det är tanken att jag från regeringens sida ska bjuda in till konkreta förhandlingar inför ett kommande försvarsbeslut, säger Hultqvist.

Det har funnits krav på att Försvarsberedningen ska kallas in igen. Varför är detta ett bättre alternativ?

– Det här är ett alternativ som kan hanteras relativt skyndsamt och där vi löser det som jag uppfattat som kärnfrågor i oklarheterna. Sedan är det en annan sak att driva fram det här till en proposition i ett senare skede. Efter att det är avslutat så inleds ett förhandlingsarbete och det är viktigt att vi så fort som möjligt kommer i gång med det det.

Vem ska leda arbetet?

– Jag har ställt mig bakom inbjudan och då kommer jag naturligtvis leda de överläggningarna, precis som jag tog ansvar för de inledande diskussionerna kring olika uppfattningar och tolkningar som fanns av Försvarsmaktens analys kontra Försvarsberedningens, säger Hultqvist.

Diskuterade samarbete med USA

Peter Hultqvist mötte under tisdagen sin amerikanska motsvarighet Mark Esper tillsammans med Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen på det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon.

Syftet var bland annat att diskutera det samarbete som finns mellan länderna sedan i maj 2018.

– Genom att öva med partners som USA, Storbritannien, nordiska länder och baltiska länder så bygger vi tillsammans stabilitet och säkerhet i vår del av Europa. Jag har i dag tillsammans med min finska kollega fört diskussioner om framtiden och det vi kan konstatera är att det avtal vi tecknat mellan de tre länderna ligger fast och att det finns en kontinuitet och det var viktigt för oss att få den signalen, säger Hultqvist.

