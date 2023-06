Det var i slutet av mars förra året som Frunze Saghatelyan, då 16 år, klev in på Delta gym i Stockholms innerstad. Den dagen tränade trebarnspappan Fredrik Andersson, 54, i lokalerna, känd som vakt på Stureplanskrogen Riche. På samma gym fanns också en profilerad Bandidosman, som var i konflikt med ett kriminellt nätverk i Bro i norra Stockholm och den egentliga måltavlan, enligt åklagaren.

Istället sköts Fredrik Andersson.

I mars i år dömdes Frunze Saghatelyan i Stockholms tingsrätt till sluten ungdomsvård i två år och 11 månader för mordet, samt för allmänfarlig ödeläggelse efter att ha kastat in en handgranat på en restaurang i centrala Stockholm och grovt vapenbrott.

Hade han varit över 18 hade det samlade straffvärdet för brottsligheten uppgått till 18 år. På fredagen skärpte hovrätten straffet och Frunze Saghatelyan döms även för försök till mord – straffet blir 4 års ungdomsvård.

Fritogs efter tandläkarbesök

Bara en månad efter domen fritogs han under dramatiska former av flera maskerade gärningsmän i centrala Södertälje. Enligt Kriminalvården var Saghatelyan rymningsbenägen sedan tidigare. Tiden innan den aktuella dagen hade han klagat på kraftig tandvärk, men under tandläkarbesöket visade det sig att han inte hade några hål. Han misstänks därför ha bluffat för att komma i väg från Sis-hemmet.

Enligt uppgifter till Expressen var en av polisens teorier att han fritogs för att utföra ett nytt mord. Eftersom fel person sköts på Delta gym är han, enligt de kriminellas logik, fortfarande ”skyldig” ett mord.

En dryg vecka senare greps han i Strängnäs i samband med en husrannsakan mot en bostad.

LÄS MER: Varningarna inför fritagningen av Frunze Saghatelyan

Efter dramatiska rymningen – här grips Frunze Saghatelyan