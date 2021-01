Hotet mot Trump – jagas av skulder

Donald Trump har skulder på åtminstone 315 miljoner dollar, drygt 2,6 miljarder kronor. Troligtvis handlar det om ännu mer. En analys av Forbes menar att det rör sig om hela en miljard dollar – nästan 8,4 miljarder kronor.

Merparten måste dessutom betalas ut inom de kommande fyra åren. Och för Trump kan det bli en rejäl utmaning.

Finansiärerna lämnar Trump

Under tiden som president, och dessförinnan som hotellmagnat, lockade Trump till sig flera betydande finansiärer. Men stormningen av kongressen har sett ett antal aktörer lämna hans sida.

Det handlar till exempel om New Yorks regering och Professional Golfers' Association of America (PGA). Därtill har tre storbanker meddelat att de inte tänker göra affärer med Trump framöver: Floridabaserade Professional Bank, New York-banken Signature Bank och den tyska jätten Deutsche Bank, rapporterar Bloomberg.

– Det slår mig att presidenten går igenom en kollaps av sin finansiella goodwill, säger John Pottow, professor i kommersiell juridik, till The Hill.

– Det är en drös med företagsaktörer som springer i väg från honom, som Deutsche Bank, så jag tror att de sista de skulle vilja göra är att återfinansiera honom, fortsätter han.

Kan tvingas ta från företagen

Men även om Trump skulle tvingas betala tillbaka med tillgångar från hans många företag, finns ingen risk för att han lämnas med tom plånbok.

Trump har vägrat att offentliggöra sina skattedeklarationer. Han har dock visat upp dokument som påstår att han hade minst 1,4 miljarder dollar – nästan 12 miljarder kronor – i tillgångar vid årsslutet i fjol.

