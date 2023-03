”Hotellpyromanen” gripen – i Stockholm

Under fredagen rymde mannen från den rättspsykiatriska avdelningen på Skaraborgs sjukhus i Falköping. Polisen fick under fredagen in flera tips från allmänheten, men inget som ledde till ett gripande.

– Först trodde man att det var mot Göteborg, men det visade sig senare att det var mot Stockholmsområdet, säger Rebecca Landberg, presstalesperson polisen region Stockholm.

På lördagen greps 28-åringen i centrala Stockholm.

– Tack vare att han bokade en tågresa kunde man lokalisera vart individen var i landet och hade en spaningsinsats och en polispatrull som kunde identifiera individen vid Sergels torg, säger Rebecca Landberg.

Han kommer nu föras tillbaka till den rättspsykiatriska mottagningen i Falköping.

Dömd för dödshot mot polis

28-åringen har tidigare klassats som ”farlig” och är känd för mycket allvarliga hot mot myndighetschefer.

2021 dömdes han för uttalade dödshot mot Göteborgs dåvarande polischef Erik Nord.

Mannen är tidigare dömd till rättspsykiatrisk vård för att ha anlagt tre bränder på Gothia Towers i Göteborg.