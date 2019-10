Hard Rock Hotel är under konstruktion i korsningen mellan Canal Street och North Rampart. Hotellet ska i sitt färdiga skick husera totalt 350 rum spridda över arton våningar.

Men under lördagsmorgonen kollapsade plötsligt bygget i ett moln av damm och rök. Lokaltidningen The New Orleans Advocate skriver att arton personer har förts till sjukhus efter raset. En person ska ha avlidit, och tre personer har ännu inte återfunnits.

Hotell kollapsade i New Orleans

En video som sprids på Twitter via den lokala tv-stationen WWL-TV visar hur flera våningsplan plötsligt sjunker ihop och orsakar ett vidare ras ner på gatan framför byggnadsplatsen.

Där kan man också se att flera personer flyr olycksplatsen för att undvika att bli träffade av fallande bråte.