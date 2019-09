Hongkongannonsens i DN en del i internationell kampanj

Det var den 20 september som Dagens Nyheter publicerade en helsidesannons, betald av Hongkongs speciella administrativa region. Hongkong tillhör Kina sedan 1997 men ska fram till 1947 ha ett omfattande självstyre. Det är dock kommunistregimen i Peking som har det sista ordet.

Hongkong har skakats av omfattande demonstrationer under hela sommaren, demonstrationer som inleddes i protest mot en planerad ny lag som skulle göra det möjligt att utlämna personer från Hongkong till Kina.

Hongkongs regeringschef Carrie Lam meddelade den 4 september att den kontroversiella lagen dras tillbaka, men protesterna har fortsatt. Dagen efter tillkännagivandet inledde Hongkong en stor internationell PR-kampanj, den annons som publicerades i DN den 20 september.

Där står bland annat:

”Det du läser ser och hör - och delar i sociala medier - är bara en del av ett komplext, socialt, ekonomiskt och politiska pussel. Ett pussel vi kommer att lösa på egen hand.”

Annonsen väckte debatt och kritik i Sverige och Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski har försvarat beslutet så här:

– Jag har stor respekt för de som reagerar mot det här för att det som Kina gör i Hongkong är extremt upprörande, det har vi också tagit tydlig ställning mot på ledarplats. Det betyder inte att vi vill komma till den punkt där vi säger nej till att låta Kina få framföra sina argument i tidningen.

Annonsen i New York Times. Annonsen i The Nikkei. Annonsen i Le Monde. Annonsen i The Globe and Mail. Annonsen i Dagens Nyheter.

Säkert är att Hongkong fått ut sitt budskap internationellt. Den annonskampanj som Dagens Nyheter publicerade började rullas ut redan dagen efter Carrie Lams tillkännagivande att lagen dras tillbaka.

Först ut var Australian Financial Review, en av Australiens större tidningar. Sedan dess har den också publicerats i ett stort antal publikationer, från tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung till engelska Financial Times, från amerikanska New York Times till koreanska Kyunghyang Shinmun och franska Le Monde.

Det är oklart hur mycket Hongkong betalt för sin kampanj, men en helsidesannons i Australian Financial Review kostar enligt South China Morning Post, cirka 130 000 kronor.

Hongkongs regering har dock haft växande problem att sprida sitt budskap. Regeringschefen Carrie Lam berättade vid ett slutet möte - ett möte som spelades in och som Reuters tagit del av - att Hongkong vänt sig till åtta PR-byråer för att få hjälp att skapa en kampanj för Hongkong.

– Men de sa nej eftersom de ansåg att det skulle skada deras rykte att just nu stödja Hongkongs regering, säger Carrie Lam i inspelningen.