I den mörka Kagalinatten går Eric genom labyrinten av cement- och metallhus. Mobillampan är påslagen och lyser upp den röda och fuktiga marken under hans fötter.

Efter nästan en timmes promenad genom Rwandas kulliga huvudstad är han framme vid sitt gömställe. I morgon ska han flytta igen då det vore för farligt att stanna på samma plats mer än en natt. Eric, som egentligen heter något annat, säger att han är övervakad av regeringen.

Väl inne i huset börjar han att berätta. Historien börjar med ett namn: Diane.

Presidentkandidaten som fängslades

Diane Rwigara är en före detta presidentkandidat och kvinnorättsaktivist som sedan augusti 2017 suttit fängslad i väntan på rättegång. Tre månader tidigare hade hon som enda kvinnliga utmanare ställt upp i presidentvalet. Med sin kampanj var hon sittande presidenten i Rwanda, Paul Kagames, enda kvinnliga utmanare.

Paul Kagame fick 99 procent av rösterna i senaste presidentvalet, enligt de officiella siffrorna.

Men kampanjen blev kortlivad. Valmyndigheten diskvalificerade henne som kandidat och hävdade att hon manipulerat underskrifterna som krävdes för att få ställa upp i valet. Diane Rwigara anklagades även för att ha använt namn på avlidna personer, något hon själv har förnekat.

Rwigara startade i stället en aktivistgrupp i vilken hon uppmanade folket att ställa regeringen till svars. Kort därpå greps hon, anklagad för uppvigling och bedrägeri, något som hennes familj och anhängare menar har politiska motiv.

Efter gripandet spärrades även Eric in under en natt tillsammans med tio andra anhängare som uppmanades att sluta stötta Rwigara. Han fruktar nu för sitt liv och säger att det finns en atmosfär av censur och hot om våld i Rwanda som gör det nästan omöjligt att öppet kritisera regeringen.

President Kagame har hyllats

Förra året vann Kagame presidentvalet med nästan 99 procent av rösterna. 60-åringen har varit landets president sedan 2000 men hans inflytelse över Rwanda sträcker sig längre bak än så.

1994 var han med och satte stopp för folkmordet i Rwanda då 800 000 människor dog och två miljoner drevs på flykt från landet. Sedan dess har Kagame hyllats för hur landet återhämtat sig och Rwanda har setts som en förebild i regionen.

Paul Kagame och USA:s president Donald Trump möttes i Davos i vintras.

Delvis har framgången kunnat mätas i Kagames arbete för jämlikhet. En tydlig reform är den konstitutionella lagen som kräver att minst 30 procent av platserna i parlamentet upptas av kvinnor. Rwanda går betydligt längre än så och i dag består parlamentet till 61,3 procent av kvinnor, vilket kan jämföras med det globala snittet på 23,8 procent. Enligt Diane Rwigaras anhängare är det dock en fasad som döljer det faktum att såväl opposition som frihet saknas i landet.

Paul Kagame mötte USA:s president George W. Bush 2006.

Faderns misstänksamma död

2015 återvände Diane Rwigara hem till Rwanda från Kalifornien efter att hennes far dött i en bilolycka under misstänksamma omständigheter. Den officiella polisrapporten beskriver hur en lastbil kört in i bilen som fadern färdats i. Rwigara misstänker dock att det inte var någon olycka och att Kagame ligger bakom mordet efter att fadern vägrat att låta regeringen ta över kontrollen av hans företag.

2018 rankade World Bank Doing Business Report Rwanda som det näst bästa landet att göra affärer i söder om Sahara. Landet är också bland de på kontinenten med minst korruption enligt Transparency Internationals lista från 2017. När Diana Rwigara ville veta mer om faderns död upplevde hon att verkligheten var en annan – något som enligt hennes syskon gjorde att hon engagerade sig politiskt.

"Är det här ett liv?"

Inför lanserandet av presidentvalskampanjen reste Rwigara på landsbygden utanför Kigali där de flesta lever under fattigdomsgränsen. Där arbetade hon med volontärer som Eric för att få tillräckligt med signaturer för att kunna kampanja för att bli Rwandas nästa president.

Presskonferenserna och de politiska mötena lockade en ung publik, men Dianes familj var emot hennes planer på att ställa upp i valet. De var oroliga för hennes säkerhet och framtid.

– Hon brukade svara med ”Är det här ett liv? Tror du att du lever, säger Dianes syster Anne.

– Hon visste att det var ”självmord” att ställa upp som presidentkandidat, men hon var villig att riskera det.

Diane Rwigaras syskon Arioste och Anne.

Efter att Diane Rwigaras kandidatur stoppades greps Anne tillsammans med Diane och deras mor Adeline, anklagade för skattebrott och uppvigling mot regeringen. Anklagelserna om skattebrott lades så småningom ner men endast Anne släpptes och friades helt. På Adelines mobiltelefon hittades kritiska meddelanden om regeringen som skickats via WhatsApp till Adelines två systrar som bor utanför Rwanda.

Rwigaras anhängare mordhotas

I väntan på rättegång har regeringen tagit över familjens företag och sålt av deras tillgångar på omkring 1,9 miljoner dollar, enligt Anne Rwigara som företräder företaget. Diane och Adeline tillbringar dagarna i separata celler i det nybyggda fängelset Mageragere, och tillåts endast ett kort besök i veckan, enligt familjen och anhängare till Diane Rwigara.

Den senaste tiden har dock besöken från anhängarna blivit färre då många är oroliga för följderna. En supporter berättar att han slutade besöka Diane när myndigheterna konfiskerade hans dator och mobiltelefon, slog honom och hotade honom till livet om han inte slutade stödja henne.

Diane Rwigaras historia är inte unik. Sju år innan hon gjorde ett försök att bli president försökte sig Victoire Ingabire på samma sak. Hon kom att gripas och anklagas för att ha samarbetat med en terroristorganisation och dömdes till åtta års fängelse. Straffet förlängdes senare till 15 år. Den gången vann Kagame valet med 93 procent av rösterna och Ingabire, som nu är 49 år gammal, sitter fortfarande fängslad.

I juni vädjade Rwigaras familj till Kagame om att Diane och Adeline skulle släppas. De har dock litet hopp om att regeringen ska lyssna på dem.

Eric är en av de anhängare som nu är på flykt i Rwanda och andra har flytt landet. Flera är övertygade om att de skulle bli dödade om de återvände till landet.

– Hon ville att alla skulle vara fria, säger en av Diane Rwigaras anhängare som nu är i exil.

– När hon åkte i fängelse så förlorade vi något.

Översättning: Daniel Ingmo