Hon nomineras till ny Cuf-ordförande

I början av augusti utser Centerpartiets ungdomsförbund, Cuf, en ny ordförande. Nu har en enig valberedning föreslagit att Magnus Eks efterträdare blir Ida Alterå.

– Det är fantastiskt roligt. Cuf är den största och viktigaste rörelse som vi har i Sverige. Det är superkul och väldigt fint att bli nominerad, säger hon.

Ida Alterå vill att Cuf ska ta större plats i den politiska debatten.

– Vi ska stå mer på våra egna ben gentemot Centerpartiet. Jag vill att vi ska bli vassare och våga driva även de mer radikala förslagen som vi har i vårt sakpolitiska program som partiet inte har tagit till sig.

Vad är det för förslag?

– Det har börjat röra på sig i frågorna kring narkotikapolitiken och vi behövs som en blåslampa för en mer human narkotikapolitik. Även sexualpolitiken och lagstiftningen kring prostitution och skatter, där vi vill ha en platt skatt. Vi har en mängd olika radikala liberala förslag.

Ida Alterå föreslås som ny Cuf-ordförande

Ida Alterå lyckades kryssa sig in i Lunds kommunfullmäktige i höstas efter en lyckad personvalskampanj.

Hon är dotter till den tidigare IT- och energiministern Anna-Karin Hatt (C) och Ola Alterå, som var statssekreterare hos Maud Olofsson (C).

– Det är klart att man blir påverkad av sin närmaste familj när det kommer till värderingar och övertygelser. Jag har också sett att man kan göra stor skillnad om man engagerar sig politiskt. Men det dröjde lång tid innan jag själv engagerade mig av den anledningen. Jag ville inte bara följa familjens fotspår. Jag försökte verkligen att hamna i någon annan rörelse än centerrörelsen. Men det var här jag hörde hemma, då får det vara så. Trots släktskapet, säger Ida Alterå.

Den avgående Cuf-ordföranden Magnus Ek är också barn till en minister i Reinfeldt-regeringen, Lena Ek. Han blev invald som ledamot i riksdagen i valet 2018.