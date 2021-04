Hon hjälpte IS sexslavar att träffa sina barn – dog i covid

Hon överlevde Saddam Husseins bomber i Iran och flydde till Sverige tillsammans med sin familj, där hon studerade medicin. Efter 35 år i Sverige lämnade hon Märsta för att resa till Syrien och Irak för att hjälpa flyktingar.

– Jag föddes i bergen under kriget, så jag vet hur det är att vara en flykting. Det är därför jag hjälper flyktingar nu, sa Nemam Ghafouri i en intervju 2015.

Hjälpte människor

Den iransk-svenska läkaren var engagerad i flera organisationer, som Joint Help for Kurdistan och Repatriate the Children.

– Vi var väldigt nära varandra. Hon förenade alla med sin kärlek, det var väldigt viktigt för henne, säger Nemam Ghafouris syster Nazdar Ghafouri.

– Hon såg förbi alla siffror. Hon såg varje individ som en jämlik person, det var inte ett offer. Hon hörde deras röst och sa ”vad kan jag hjälpa dig med?”. Det är så jag känner nu, vem ska hjälpa alla de nu?

Bara dagar efter att hon flugits från Erdil, Irak, dog Neman Ghafouri på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Återförenade barn och mammor

Hon hade nyligen återförenat yazidiska före detta sexslavar hos IS med sina barn, som ryckts ifrån dem kort efter graviditeten. Det yazidiska samhället har varit väldigt negativt inställt mot barnen och beskrivningar som mördarbarn har förekommit, eftersom deras pappor stred för IS.

Enligt Nazdar Ghafouri smittades hennes syster med corona i samband med återföreningen. Hon blev snabbt svårt sjuk. Kort innan hon klev på flygplanet mot Sverige skrev hon själv ett avskedsbrev.

– Hon skrev en text eftersom hon inte visste om hon skulle överleva. Tack och lov överlevde hon den delen och kunde träffa min mamma. Hon skrev att allt var värt det när de här mammorna och barnen återförenades leendes mot varandra.

– Men hon visste att hon var på väg åt fel håll, det var nog därför hon skrev.

