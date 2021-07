Hon hade sista S-mandatet – som fick ministern att avgå

I februari 2020 väntar ett par på en parkering utanför Hemköp i Onsala, en välbärgad del av Kungsbacka. Många bilar står i kö men en förare i grå Volvo kör i motsatt riktning ut från parkeringen och touchar då parets Volvosuv. De tutar argt men föraren pekar finger tillbaka.

Kvinnan i paret loggar in i en Facebookgrupp för Kungsbackabor, skriver ett inlägg och får snabbt svar från andra drabbade. Bilen med kvinnan som beskrivs har även backat in i en annan suv på Hemköps parkering.

Efter ett tag får någon fram: Bilen ska tillhöra en politiker. Det är Sara Heikkinen Breitholtz.

Sara Heikkinen Breitholtz. Foto: RIKSDAGEN

I Kungsbacka blir det känt att det är något som inte stämmer med riksdagsledamoten. Till sin plats i kommunens fullmäktige kommer hon en handfull gånger, men anmäler oftast sin frånvaro under hela 2019, 2020 och 2021. Man behöver inte ange någon orsak till frånvaron i fullmäktige.

– Min minnesbild är att hon möjligen var närvarande vid något sammanträde vid periodens början. Det är nog så enkelt som att det krockat med hennes tjänstgöring i riksdagen, säger Anders Ekström, fullmäktiges ordförande i Kungsbacka.

Anders Ekström, fullmäktiges ordförande i Kungsbacka. Foto: Kungsbacka kommun

***

Under våren 2020 stannas Sara Heikkinen Breitholtz av polis på Inlagsleden i Kungsbacka, efter att ha observerats köra vingligt. Utredningen visar att hon var påverkad av mediciner, men läggs ner då hon har recept på preparaten för sin endometrios, en sjukdom hon berättat själv om. Uppgifterna når aldrig medier men diskuteras inom partiet. När det senare uppmärksammas berättar Sara Heikkinen Breitholtz om sin sjukdom för P4 Halland.

Även från Stockholm kommer det frågor till partiet i Halland. Personer i riksdagen uttrycker att Sara Heikkinen Breitholtz hälsa ”inte är i fas” och behöver hanteras.

Men Sara Heikkinen Breitholtz sjukskriver sig inte.

Jag kommer inte ihåg en dag utan smärta i mitt vuxna liv

Ingen uppmanar heller henne att lämna sina uppdrag. På tre möten i distriktsstyrelsen är hennes hälsoläge en punkt som tas upp.

Fredagen den 11 december krockar Sara Heikkinen Breitholtz in i en buss. Hennes Volvo har kört på fel sida av vägen.

Hon beskriver själv händelsen på sin Facebooksida:

”I fredags eftermiddag var jag nära att skada andra och även att mista mitt eget liv. Jag har brutit nyckelbenet och har två revben som är av. Men det är inte det som är mest relevant. Jag körde in i en buss och tacka gudarna, det var ingen annan som skadades. Jag ber att få bli lämnad i fred i denna svåra tid.”

– Det är ett otroligt svårt smärttillstånd jag lever i. Jag kommer inte ihåg en dag utan smärta i mitt vuxna liv, sa Sara Heikkinen Breitholtz till P4 Halland.

***

Först den 30 december lämnas ett läkarintyg in till riksdagen. Det är på exakt en månad. Efter det lämnas nästa in på exakt en månad. Och så fortsätter det. Det är samma behandlande läkare som sjukskriver riksdagsledamoten i över ett halvår, men aldrig längre än 30 dagar per gång.

En riksdagsledamot får nämligen inte ta ledigt. Eller vara sjuk längre än 30 dagar – då ersätts ledamoten.

– Det är ett antal kriterier som ska uppfyllas för att en ersättare ska tas in, de kriterierna har aldrig uppfyllts. Vi har aldrig fått in ett läkarintyg från henne på mer än en månad. Hon har sjukskrivit sig tre, fyra veckor framåt sedan december, säger Mats Carlstedt vid riksdagens centralkansli.

Den som skulle ha ersatt en sjukskriven Sara Heikkinen Breitholtz sitter i Halmstad och trycker två fingrar mot ögonlocken. Det är när han ska berätta om sitt sista möte med partiet han behöver stoppa gråten fysiskt.

– Bli aldrig politiker, säger han till Expressens fotograf.

Lars El Hayek. Foto: JENS CHRISTIAN

– Det är som Lasse Kronér sa: I nöden prövas vännen. Och de kan dra åt helvete.

En gång var han en av Sveriges yngsta politiker, Lars El Hayek. Tillsammans med Aida Hadzialic fick han ett stort förtroende redan som 18-åring.

– 2010 hamnade jag på fullmäktige och riksdagens listor. Aida blev kommunråd, 23 år gammal. Jag har alltid högaktat och sett upp till henne. Hon satt alltid kvar i rådhuset och jobbade sent, det var jag som en liten 18-åring som fick säga åt henne att gå hem.

I Halmstad blir Lars El Hayek snabbt ett känt namn och beskrivs i partiet som ”påläggskalven”.

På riksnivå blir han känd när han i en debatt i ”SVT opinion live” får både sverigedemokraten Paula Bieler och poeten Segal Mohamed emot sig då han kritiserar svensk gangsterraps texter.

”Jag har träffat Sara ett antal gånget och man behöver inte vara raketforskare för att uppfatta att hon inte mådde bra. Alla kände till det”, säger Lars El Hayek. Foto: JENS CHRISTIAN

Under två mandatperioder är han förste ersättare till riksdagen men har aldrig hoppat in för någon.

När larmen om Sara Heikkinen Breitholtz hälsa och den första bilolyckan kommer vill han inte vara för involverad i diskussionen. Det kan uppfattas som en jävsituation eftersom han själv står näst på tur som hennes ersättare.

Samtidigt sitter han i Socialdemokraterna Hallands distriktsstyrelse och dess verkställande utskott där man flera gånger beslutar att ordförande och vice ordförande måste ge Sara Heikkinen Breitholtz mer hjälp. När han väljs in är de andra redan insatta i ämnet, det har diskuterats förr.

– Jag har träffat Sara ett antal gånger och man behöver inte vara raketforskare för att uppfatta att hon inte mådde bra. Alla har känt till det.

***

I början av november 2020 kallas Lars El Hayek plötsligt till möte med Socialdemokraterna Hallands ordförande. Två kvinnor har lämnat uppgifter om Lars El Hayek som han avfärdar.

– Ordföranden sa att ”vi har uppgifter att du har betett dig olämpligt och vi bedömer dem som trovärdiga”. De sa att jag kunde vara kvar i partiet men jag måste avsäga mig alla mina uppdrag. Om inte skulle de sprida uppgifterna.

Lars El Hayek vägrar avsäga sig uppdragen.

Lars El Hayek stod näst på tur som ersättare efter Heikkinen Breitholtz. Foto: JENS CHRISTIAN

Ytterligare två veckor senare kör Sara Heikkinen Breitholtz in i bussen i Kungsbacka.

Hon sjukskrivs nu för första gången under mandatperioden där hon haft stor frånvaro. Men det är ett band av korta sjukskrivningar, läkarintyg på 30 dagar i taget. Skulle något av läkarintygen räcka en dag längre hade den då nyblivna vilden, Lars El Hayek, i Halmstad kommit in.

Sebastian Ghafari, S-ombudsman i Halland, menar att partiet inte har någon kontroll över sjukskrivningens längd.

– Jag har arbetat på Försäkringskassan med sjukskrivningar och det brukliga är att man sjukskriver en månad i taget för att läkaren ska ha en aktiv behandling och regelbundna uppföljningar.

Att hon inte sjukskrivits tidigare menar han också är den behandlande läkarens beslut.

– Det är läkaren som bedömer när i tid en sjukskrivning är aktuell.

***

Under onsdagen ska en omröstning om statsministerposten hållas. Foto: STEFAN JERREVÅNG/ TT / TT NYHETSBYRÅN

Lars El Hayek går inte till kommunfullmäktige på fem månader. Sedan begär han själv utträde ur partiet. Som vilde sätter han sig på sin gamla plats, längst fram, mitt bland socialdemokraterna.

Sista juni är det precis en vecka innan Stefan Löfven kan röstas igenom som statsminister i riksdagen.

Läget är osäkert. I snart två år har en av partiets egna riksdagsplatser stått mer eller mindre tom. Svenska Dagbladet ägnar dagarna innan omröstningen hela sin ”Politiken”-podcast helt åt vad de kallar ”den försvunna sossen”. Partiet säger sig inte ha kunnat nå henne på ett halvår. I stället har ordföranden i hennes lokala arbetarekommun skrivit brev där hon uppmanas att avgå. Gruppledaren har i riksdagen gjort samma sak via medier. Hon sitter på det 175:e mandatet som behövs för att Löfven ska vinna.

Jennie Nilsson lämnade sitt uppdrag som landsbygdminister för att återta sin plats i riksdagen. Foto: Stina Stjernkvist / TT NYHETSBYRÅN

Då meddelar regeringen att landsbygdsminister Jennie Nilsson, som också bor i Halmstad, avgår och återtar sin plats i riksdagen. Sara Heikkinen Breitholtz åker därmed ur. Fortfarande säger sig ingen ha pratat med henne.

Alla brottsmisstankar med anledning av hennes krock i december och den tidigare vingliga körfärden i Kungsbacka är nedlagda.

Expressen har sökt Sara Heikkinen Breitholtz som inte svarat.

