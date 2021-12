Holly hyllas för att hon visar ”Instagram vs verkligheten”

Make up-artisten och personlige tränaren Holly Cockerill från Blackburn, England, fick nog av hur besatta folk är med att lägga upp ”perfekta” bilder med hjälp av filter på sociala medier. Därför lade hon upp ett antal ”före och efter”-bilder sida vid sida på Instagram där hon använt extrema filter.

”Vill visa upp Instagram vs verkligheten. Jag står inte ut med den andra bilden här. Jag ville se om det på något sätt gick att ’rädda’ bilderna, jag trodde inte det var möjligt. Jag blir fortfarande förbluffad över hur mycket man kan manipulera sin bild för att göra den ’perfekt’ så man kan passa in i vad samhället anser är ’vackert’ just nu”, skriver Holly.

En av före-bilderna visar hur Holly gör en grimas och försöker titta i kors. Efter att ha lagt på filter har hon i nästa bild plötsligt ett stort leende och tittar rakt fram.

Grimas förvandlas till bländande leende. Foto: Instagram

Ansiktet går inte längre att känna igen

I en annan bild har Holly munnen stängd och det är ljus- och färgskiftningar i ansiktet. Med filter får hon i nästa bild ett bländande leende och skiftningarna är puts väck.

Stängd mun blir stort leende. Foto: Instagram

I ett tredje exempel med filter går det inte ens att känna igen Hollys ansikte från den första bilden till den andra, hon ser ut som en helt annan person.

Här går det inte längre att känna igen Hollys ansikte från första bilden till den andra. Foto: Instagram

”Till alla tjejer som känner att de behöver göra så här: Det behöver du inte! Ju mindre du jämför dig själv med andra desto lyckligare kommer du att bli. Instagram är en enda stor tävling om vem som är snyggast, har sexigast kropp, har flest lajks och det får unga tjejer att använda sånt här. Älska dig själv”, skriver Holly.

Instagram-inlägget har lajkats över 4 000 gånger.

