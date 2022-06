Resenärer som reser med de tidiga flygen från Arlanda får räkna med att stå i kö till säkerhetskontrollen i ungefär en timme. Swedavia beskriver morgonen som ”utmanande”.

– Det är fortfarande högt tryck. Det är många flyg som går runt klockan 6-7 när människor ska i väg. Den stora morgonpeaken är mellan 6 och halv åtta, säger Peter Wärring, pressansvarig Swedavia.

De senaste dagarna har det därefter lättat under förmiddagen fram till lunch – med stundtals längre köer igen under eftermiddagen.

– Enligt de uppgifter vi har så kommer 70 procent av resenärerna på Arlanda på väldigt kort tid genom säkerhetskontrollen. 30 procent får vänta lite längre, säger Peter Wärring.

Öppnade ny terminal

Under onsdagen öppnade terminal 4, vilket var tidigare än planerat. Under gårdagen lyfte 25 flyg därifrån som från början var planerade att gå från terminal 5. Dessutom kan resenärer som reser utan incheckat bagage nu i stället gå via säkerhetskontrollen där.

Syftet är att minska trängseln på terminal 5.

– Det har avlastat för då har vi ytterligare en säkerhetskontroll, vi har fler incheckningsdiskar och vi har den nya förbindelsegången som gör det smidigt för resenärer att ta sig mellan terminalerna, säger Peter Wärring.

Orsaken till de långa väntetiderna är personalbrist hos säkerhetsentreprenören.

– Vi jobbar fortfarande med att bemanna upp. Vi har redan nu fler i personalen på plats och vi har ännu fler på väg in.

