Högsta domstolen stoppar Trump från att riva upp Obama-lag

Högsta domstolen i USA stoppar president Donald Trumps försök att riva upp en lag som skyddar papperslösa migranter, rapporterar Bloomberg.

Lagen, som kallas DACA, infördes under Barack Obamas mandatperiod. Förkortningen står för Deferred Action for Childhood Arrivals. Den ska skydda vissa papperslösa migranter från att utvisas och ger dem tillstånd att söka arbete i USA. Totalt handlar det om 670 000 unga personer som fördes in i landet illegalt som barn.

Landets nuvarande president Donald Trump har försökt riva upp lagen sedan 2018 men nu stoppar Högsta domstolen detta. Domstolens ledamöter var splittrade men skriver att Trump-adminstrationen inte ger en tillräcklig motivering för att återkalla lagen.

LÄS MER: Amerikansk domstol stoppar Trumps nya asyllag