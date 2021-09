Högsta domstolen stoppar inte abortlagen – kritiken: ”Katastrof”

En akutansökan från abortkliniker i staten kom mindre än en dag efter att den nya abortlagen i Texas trädde i kraft. I ansökan uppmanades Högsta Domstolen att ingripa eftersom den nya lagen ”omedelbart och katastrofalt skulle minska aborttillgången i Texas”.

Men efter en omröstning i Högsta Domstolen beslutades det att lagen kommer att kvarstå – aborter efter den sjätte graviditetsveckan förbjuds, skriver The New Tork Times.

Kritik efter beslutet

Domare Sonia Sotomayor, en av de som röstade mot lagen, menar att den går emot konstitutionen, hur domstolen brukar agera och mot kvinnors rättigheter som söker abort i hela Texas, skriver CNN.

Under onsdagen, i väntan på domen, minskade abortmöjligheterna avsevärt i hela staten. Vid kliniken Whole Woman's Health, i Fort Worth, avslutades det sista patientmötet vid midnatt natten mellan tisdagen och onsdagen, skriver The New York Times. Enligt klinikchefen Marva Sadler väntade kvinnor i flera timmar för att få sina aborter genomförda. Totalt behandlades 117 patienter på kliniken under tisdagen – vilket är mycket med än vanligt.

”Katastrof”

President Joe Biden fördömer den nya lagen och menar att den kränker kvinnors rättigheter och försämrar deras tillgång till vård. Han lovar att försvara kvinnors konstitutionella rättigheter. Representanthusets talman Nancy Pelosi uttrycker också sin upprördhet över den nya lagen och menar att Högsta Domstolen ”levererat katastrof till kvinnor i Texas”, rapporterar BBC.

