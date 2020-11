Högskolefusket har ökat under pandemin

I vanliga fall brukar Uppsala universitet få in mellan 50 och 80 anmälningar om fusk per år, men i år har man fått in omkring 300.

Enligt Anders Malmberg, ordförande i disciplinnämnden vid Uppsala universitet, är det många anmälningar som gäller hemtentor där svaren misstänks vara plagierade.

– Det som framför allt har uppstått är att det kommer in tentasvar där flera studenter lämnar in väldigt likartade svar, och då måste man ju fundera på om det beror på samarbete eller så är det svar som liknar mycket texter som finns i andra källor. Och då måste man fundera på om man använt otillåtna hjälpmedel, säger han till radion.

Fuskare kringgick datorprogram

På Göteborgs universitet tog man hjälp av ett datorprogram som skulle störa ut studenternas internetuppkoppling under tiden de skrev tenta – men det visade sig inte vara tillräckligt effektivt.

– Studenterna använde sig av andra medier för att fuska eller för att försöka fuska, säger Karin Åström, enhetschef vid Göteborgs universitet, till Ekot.

Att fusket tycks ha ökat är mycket allvarligt enligt Anders Malmberg, då det kan betyda att studenter examineras utan tillräckliga kunskaper.

– Ytterst skulle det ju kunna innebära att vi skickar ut studenter i legitimationsyrken som inte har det på plats som de ska ha. Det är ju allvarligt, säger han till radion.

