Ukrainas motoffensiv har pågått i drygt två veckor. Flera byar har återtagits, men framgångarna har än så länge varit marginella. Tydligast framsteg har Ukraina gjort i området kring samhället Velyka Novosilka, dryga tiotalet mil norr om Mariupol, i Donetsk. Därifrån har de ukrainska styrkorna kämpat sig söderut, först till övergivna Neskuchne, via hårda strider i Blahodatne och vidare till ännu tyngre strider i Makarivka.

Tidigare i veckan hävdade flera experter att Ukraina nu pausat sin motoffensiv. Man behöver tid för att utvärdera och kanske lägga om sin taktik. Priset Ukraina – och Ryssland – fått betala för det fåtal kilometer Ukraina tagit tillbaka har varit högt. Mycket högt.

Under tisdagen gick de ukrainska styrkorna ändå vidare mot nästa by: Urozhaine, skriver The Guardian. Samtidigt avfärdar ukrainska officerare teorin om en paus i offensiven.

– Våra soldater letar efter svaga punkter där vi kan avancera och gå vidare, säger en officer till Washington Post.

Fortsatt offensiv i Donetsk och Zaporizjzja

Andrij Kovalev, talesman för generalstaben, säger också att tunga strider pågår på flera håll – att minst 45 sammandrabbningar skett under ett dygn. Liknande rapporter kommer från ryska militärbloggare. Den senaste byn att erövras var Pyatikhatka i Zaporizjzja och även här ska Ukrainas armé fortsatt vara på offensiven.

”Efter erövringen av Pyatikhatka försöker fienden att ta sig in i nästa by, i riktning mot Melitopol. De tunga striderna fortsätter”, skriver den tidigare ryska officeren Igor Strelkov på Telegram.

Biträdande försvarsminister Hanna Maljar skriver på Telegram att motoffensiven fortsätter, men att det är besvärligt att avancera eftersom Ryssland satt in alla sina resurser på att stoppa dem. Enligt det brittiska försvarsdepartementet har Ryssland förflyttat sina styrkor från floden Dnjeprs östra strand för att stärka sitt försvar vid fronterna i Zaporizjzja och Donetsk. Bedömningen är att Ryssland inte tror att Ukraina kommer attackera vid Dnjepr efter Kachovkadammens kollaps och översvämningarna som följde.

”Fienden kommer inte att ge upp sina positioner så lätt. Vi måste förbereda oss på att det blir en tuff duell”, skriver hon.

”Militären har flera uppgifter i den pågående insatsen och de utför dessa uppgifter. De förflyttar sig på det sätt som de ska förflytta sig. Och huvudangreppet har inte kommit ännu.”

Ukrainska gruppen använder AI-drönare