Kraftig explosion i Dubai

En hög explosion har hörts i Dubai under onsdagskvällen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Bilder från hamnen Jebel Ali visar ett stort brinnande eldklot, rapporterar Al Arabiya.

Enligt obekräftade uppgifter i sociala medier har explosionen ägt rum på en oljetanker men klipp visar hur räddningspersonal jobbar med att släcka en brand på ett containerfartyg.

Explosionen har enligt myndigheter skett inuti en container på fartyget, rapporterar CNN.

Sent under onsdagskvällen rapporterade Dubai Media Office att branden var under kontroll och att explosionen inte resulterat i dödsfall eller skador.