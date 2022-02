”Hjälp mig eller så drar jag till självmordsklinik”

År 2014 fick läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen, 43, beskedet att hon lider av den allvarliga autoimmuna sjukdomen systemisk skleros, den allvarligaste formen.

Nu lever hon utan mediciner.

Men åren innan dess var tunga. Efter beskedet om den dödliga sjukdomen genomgick hon en ny och krävande stamcellsbehandling vid universitetssjukhuset i nederländska Utrecht för sjukdomen.

Sedan insjuknade hon igen, och lyckades få behandlingen på nytt, berättar hon för SvD:s Perfect guide.

– De ville först inte ge mig behandlingen igen, det var för farligt. Men då sa jag bara: jag kan inte sitta här och dö bit för bit, då dör jag hellre av behandlingen. Antingen hjälper ni mig eller så får jag dra till en självmordsklinik i Schweiz. Det är den enda gången i livet jag känt mig suicidal. Lidandet var helt fruktansvärt.

”Total dödsångest”

Hon säger till SvD att hon knappt minns något från den första tiden med sjukdomen eftersom det var så traumatiskt.

– Ett sånt fullkomligt helvete. Jag grät när jag somnade, grät när jag vaknade. Total dödsångest.

Gunhild Stordalen har engagerat sig stort för matens roll i klimatkrisen. Hon beskriver för SvD hur hon kommer köra på ”stenhårt” med sina projekt till FN:s globala mål ska vara uppnådda 2030.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att fixa klimatet. Go big or go home. Och go home är inte ett alternativ för mig.

MÅR DU DÅLIGT? HÄR KAN DU FÅ HJÄLP Är du närstående: Ta alltid självmordstankar eller planer på allvar. Bevara lugnet, men vidta åtgärder. Prata och våga lyssna. Uttryck din oro och ställ frågor. Ge konkreta exempel på varför du tror att det finns en självmordsrisk. Visa empati och döm aldrig. Men vidhåll att alla har ett eget ansvar för sina handlingar. En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång. Ring 112 eller åk till en akutmottagning. Om möjligt – lämna inte personen ensam. Självmord är ofta impulshandlingar. Självmordsnära människor är ofta ambivalenta in i det sista. Det går att påverka dem. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Ring alltid 112 om läget är akut. BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50. BRIS – Barnens hjälptelefon Tel: 116 111.

www.bris.se Självmordslinjen: 90 101, chatt.mind.se. Jourhavande präst: Nås via 112. Föräldratelefon: 020-85 20 00. Jourhavande kompis: 020-22 24 44. Spes (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): spes.nu. Telefonjouren: 020-18 18 00. Källor: mind.se och www.spesistockholm.se. Visa mer

