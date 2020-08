Historisk mordvåg och BLM- protester i USA:s vitaste stad

Utanför rättscentret står män och kvinnor och skriker på poliser som går från jobbet.

– Din mamma hatar dig, ropar en ung kvinna i megafon.

Hon går efter och filmar, skriker på civilklädda poliser som inte bär mask.

Senare på kvällen under en protest utanför en polisstation ropar en kille mot poliserna:

– Häng dig själv. Jag kan ge dig ett rep.

Ägg regnar in över poliserna. Burkar kastas. Någon lyser med grön laser mot deras ögon. Såhär har det varit, kväll efter kväll, under demonstrationerna i Portland. Det har mötts med kraft från polisen – som gått in i folkmassorna och gripit flera personer.

– När folk säger ”defund the police” tänker de inte på att de med de orden inte bryr sig om alla dem som ringer 911 och vill ha hjälp, var ska de vända sig, säger Derrick Foxworth. Foto: Nina Svanberg

”Blue lives matter”

Medan Black Lives Matter-rörelsen fått stora sympatier finns det också de som stöttar poliserna. USA:s president Donald Trump har sagt att stadens styrande förlorat kontrollen till aktivisterna och i juli skickade han dit federala agenter för att försvara federala byggnader som blev vandaliserade nattetid.

Alla hatar inte polisen i Portland.

I entrén till polishuset i downtown Portland hänger blå hjärtan och små lappar och meddelanden. ”Blue lives matter”, står det på en.

Några våningar upp är Derrick Foxworths arbetsplats. Han har varit ute i över 50 av de drygt 80 nätter som demonstrationerna och upploppen pågått på stadens gator. Utöver det jobbar han på polisens enhet mot människohandel och han har flera års erfarenhet från att ha jobbat mot gängkriminalitet.

Derrick Foxworth säger att han aldrig har blivit beskjuten eller behövt använda sitt tjänstevapen. Trots att han jobbat många år på de tunga enheterna är det bilkontrollerna på motorvägen som han tycker är farligast. Foto: Nina Svanberg

Protesterna i Portland har kväll efter kväll följt samma manus. Derrick Foxworth återger det typiska scenariot. Det börjar fredligt i början av kvällen. Allt eftersom kvällen fortlöper så eskalerar våldet.

– Jag har sett vattenflaskor kastas mot poliser, stenar, jag har sett poliser träffats av föremål, kolleger få laser i ögonen. Flera gånger har polisen meddelat att folk måste lämna området för att det pågår ett upplopp men ändå har de stannat kvar och brutit mot polisens order.

”Sekunden som protesten bryter mot lagen så är den inte längre tillåten - och måste avbrytas”, säger polisinspektör Derrick Foxworth Foto: PAULA BRONSTEIN / AFP TT NYHETSBYRÅN

Vad handlar protesterna om? Protesterna började den 26 maj efter att bilderna på när George Floyd dör under ett polisingripande spridits. Sedan dess har tiotusentals människor över hela USA samlats i demonstrationer för att protestera mot polisvåld och orättvisor som drabbar svarta. Hashtagen Black Lives Matter har samlat många demonstranter. Många av protesterna har varit fredliga men nattetid har de urartat till upplopp och flera personer har gripits. Demonstranter och polis har skadats under upploppen. Visa mer Visa mindre

Derrick Foxworth kallar aktivisternas taktik för aggressiv. Under de över 80 dagarna som protesterna pågått har aktivisterna utvecklat en avancerad taktik för att överlista polis. De har egna spanare, kommunikationsradios, krypterade chattkanaler och sätt att undvika att hamna på polisens radar.

– De har satt eld på vårt fackkontor, de har tänt på sopcontainers mitt i gatan. Det är inte en rättighet att bete sig så.

Kvinnlig polis skadad i samband med att individer sköt raketer mot polis vid ett ingripande den 9 augusti. Foto: Portland Police Bureau

Många demonstranter säger att ja, det har varit vandalism och vattenflaskor har kastats mot poliser. Men poliser dödar – och har full kravallutrustning på sig där de står.

En polis skadades i samband med att en fyrverkeripjäs avfyrades mot polis. 16 personer greps samma natt. Foto: Portland Police Bureau

– Det är inte en rättighet att attackera poliser . Aldrig. Vattenflaskorna liksom äggen är frysta. Sekunden du gör sånt så är det kriminellt.

”Det är inte vackert när du ser våld begås mot en annan människa”, säger Derrick Foxworth angående de ingripanden som gjorts nattetid när protesterna blivit våldsamma. Foto: Nina Svanberg

”Ser inte vackert ut ”

Jag har varit ute flera nätter i Portland och sett poliser brotta människor till marken, slå och sparka på dem med batonger, vissa som redan legat ned.

– Rent generellt, innan polisen använder våld, så ges en varning.

Mycket riktigt: Innan polisen gått in mot aktivisterna har de varnat – flera gånger oftast. Samtliga ombeds lämna platsen och gå i en viss riktning. De som inte följer de varningarna riskerar att utsättas för våld.

– När du ser poliser ta någon till marken så är det våld. Och det ser inte vackert ut.

– Det ser brutalt ut. Det är därför det är så viktigt att folk förstår att det får konsekvenser om man inte följer våra varningar.

Polisen stormar in i aktivisterna i ett moln av rök. Demonstranterna är utrustade med sköldar - vissa av dem med spikar med spetsarna utåt. Foto: DAVE KILLEN / AP TT NYHETSBYRÅN

”Aldrig utsatts för rasism”

Av de 35 städer i USA med en befolkning på över 500 000 är Portland den ”vitaste”, enligt Census. 71 procent av befolkningen betecknas som vita, skriver New York Times.

Du har jobbat inom Portlands polis i över 17 år och är en man med afroamerikansk bakgrund, hur ser du på det?

– Det är där som det glappar. Folk har en bild av hur det är ute på gatorna som inte stämmer överens med verkligheten. Det är inte så att polisen är ute och skjuter folk till höger och vänster. Jag har aldrig utsatts för rasism inom kåren och hade jag sett den typen av beteende hade jag agerat.

Polis kastar rök mot demonstranter för att skingra dem. Foto: DAVE KILLEN / AP TT NYHETSBYRÅN

Han fortsätter:

– Folk ser en hashtag och så bildar de sig en uppfattning utefter det.

Enligt siffror som Derrick Foxworth hänvisar till hade Portland 99 skjutningar bara under juli månad.

Inga av de skjutningarna rörde en polis. 38 personer träffades. 24 av dem som träffades var afroamerikaner. Vid en av de där skjutningarna träffades åtta lägenheter med 150 skotthål.

Förra månaden fick hans kolleger in 15 mord att jobba med.

– Juli i år var den mest våldsamma månaden på tre decennier. Samhället kräver reform, vilket vi absolut behöver, men jag menar att folk behöver få upp ögonen för att vi har ett riktigt stort problem och det är mängden skjutningar i den här stan.

Polisen griper in mot demonstranter under en demonstration i Portland. Foto: NATHAN HOWARD / AFP TT NYHETSBYRÅN

En historisk våldsvåg samtidigt som folk kräver att polisen upphör. Derrick Foxworth säger att han inte tror att folk förstår vad det är för verklighet som väntar om kraven skulle uppfyllas.

– Jag hade älskat att bo i ett samhälle där vi inte behöver polis. Men vi är inte där än. Det finns fortfarande ondska och extremt våld i vårt samhälle.

Poliserna har varit hårt utsatta. Hur är stämningen inom kåren?

– Det är tufft att dag för dag gå till jobbet och möta folk som verkligen hatar dig och kallar dig alla möjliga hemska saker och skriker saker de vill göra mot dig eller din familj.

Derrick Foxworth säger att det känts som att hela yrket varit under attack från hela nationen. Han ser inte ett slut på de nattliga protesterna den närmsta framtiden.

– De som förstör och sätter eld på byggnader måste förstå att det inte går att mobba sig till att få vad man vill.

Uppemot tiotusen personer har protesterat på gatorna i Portland.

– Men i den här staden bor runt 650 000 människor så jag är intresserad av vad de vill. Det är viktigt att deras röster också hörs. Det är inte rättvist att ta beslut på vad en liten men väldigt högljudd andel kräver.