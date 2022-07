Ivana Trump dog i förra veckan, 73 år gammal, efter en fallolycka.

Hon hittades i sitt hem vid nedanför en trapp, med en kopp kaffe utspilld bredvid sig. Först misstänktes att hjärtproblem låg bakom dödsfallet, men rättsläkare slog fast att det var fallet som orsakade societetskvinnas död.

Ivana Trump hade haft problem med hälsan under en längre tid, med smärtor i höften som gjorde det svårt för henne att ta sig runt på egen hand.

Melania Trump i svart klänning

Under onsdagskvällen, svensk tid, samlades ett hundratal familjemedlemmar och vänner för att ta sina farväl i pampiga St. Vincent Ferrers katolska kyrka på Manhattans Upper East Side.

Donald Trump kom till begravningen i mörkblå kostym och mörkblå slips, i sällskap med nuvarande frun Melania Trump och alla barnen:

Eric, Don Jr och Ivanka (som han fick med Ivana), Tiffany, och så Barron som Melania är mamma till.

Melania och Ivanka kom båda i sobra svarta klänningar.

Donald och Melania Trump tillsammans med sonen Barron under begravningen. Foto: KRISTIN CALLAHAN/SHUTTERSTOCK / KRISTIN CALLAHAN/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK Begravningen hölls under onsdagen. Foto: KRISTIN CALLAHAN/SHUTTERSTOCK / KRISTIN CALLAHAN/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK Kistan bärs in till kyrkan. Foto: KRISTIN CALLAHAN/SHUTTERSTOCK / KRISTIN CALLAHAN/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hillary Clinton försvann från omslaget

Kyrkan var prydd som det anstår en medlem i Trumpsfären: mängder av arrangemang med röda rosor, från entrén fram till koret, där rosorna kompletterades av vita liljor.

På vardera sida om kistan stod två förstoringar av magasinsomslag på Ivana.

Det ena var en förstasida från Vanity Fair från 1992, med ordlekrubriken ”Ivana be a star” (där man får läsa ”Ivana” som ”I wanna” – ”jag vill vara en stjärna”).

På originalomslaget till det magasinet fanns också Donald Trump presidentvalsmotståndare Hillary Clinton med på ett hörn, där rubriken lydde ”Hillary Clinton – kommer hon komma till Vita huset med Bill eller utan honom?”

Den biten hade dock retuscherats bort från omslaget som fanns i kyrkan, visar bilder som New York Post tagit vid begravningen.

Vanity Fair med Ivana Trump på omslaget från 1992Dölj beskrivning.

Trumps ord om Ivana

Inför begravningen pratade Donald Trump med New York Posts legendariska krönikör Cindy Adams, som stod Ivana nära. Trump beskrev sig själv som ledsen, och Ivana som ”vacker” och ”speciellt”.

– Hon var enastående. Vacker inifrån och ut, säger Trump.

Adams frågade om Ivanas främsta kvaliteter.

– Hon gav aldrig upp. Hon var vacker, ja, men hon jobbade också hårt. Oavsett hur tufft läget var eller hur illa det såg ut föll hon aldrig. Hon gick från kommunism till vårt liv tillsammans. Hon tog inget för givet.

Trots att Donald och Ivana skildes under uppmärksammade former i början av 1990-talet hade de god kontakt under senare år, och Ivana har sagt att hon och Donald hördes av flitigt under hans tid som president.

Donald och Ivana Trump var gifta i 15 år. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Ivana Trump sa att Donald Trump erbjudit henne rollen som ambassadör i Tjeckien, hennes hemland, men att hon tackat nej – för att hon ”hatade Washington”.

– Skulle jag få ordning på Vita huset på 14 dagar? Absolut. Kan jag hålla ett tal i 45 minuter utan teleprompter? Absolut. Kan jag läsa ett kontrakt? Kan jag förhandla? Kan jag underhålla? Absolut, Men jag skulle verkligen inte vilja vara där.

Sista vilan – på Trumps golfbana

Expresidenten och exfrun ser i vilket fall ut att dela plats för sista vilan.

Senare under onsdagen jordfästes Ivana Trump under en privat ceremoni vid Donald Trumps golfbana i Bedminster i New Jersey, en timme utanför New York.

– Det är inte så långt från klubbhuset. De har en privat gräsplätt. Det är bara en väldigt diskret bit granit med hennes namn graverat på, säger en källa till Post.

Från platsen har man utsikt över första hålet på golfbanan.

Donald Trump har tidigare uppgett att han själv planerar att begravas på samma område.

”Han valde ut den här särskilda platsen för sin gravplats eftersom det är hans favoritegendom”, skrev hans företag man planerade bygget av begravningsplatsen.

Foto: SETH WENIG / AP TT NYHETSBYRÅN

TV: ”De var ett it-par som alla hade synpunkter om”

USA-kännaren Andreas Utterström om Ivana Trumps bortgång.

LÄS MER: Premium Ivanas lyxliv i maktens elit med Donald Trump

LÄS MER: Barnens sorg efter mamma Ivana Trumps bortgång