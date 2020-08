SMHI går ut med varningar för höga temperaturer i slutet av veckan. Redan på torsdagen väntas det bli över 26 grader i stora delar av landet – och under helgen stiger temperaturen över 30.

– På torsdagen är det goda solchanser i stora delar av landet. På fredag och framför allt under helgen kan det bli över 30 grader, främst i Götaland och östra Svealand, säger meteorolog Maria Augutis på vädertjänsten Storm Geo.

”Kan stiga över 30 grader”

Sveriges väderexperter är eniga om att det blir värmebölja under helgen. SMHI:s meteorolog Alexandra Ohlsson säger till TT:

– Det är då vi kommer ha den varmaste luften över oss, temperaturen kan komma att stiga över 30 grader.

Maria Augutis på Storm Geo förklarar att det blir varmt och soligt i större delen av landet under torsdagen och fredagen – även om det väntas spridda skurar i fjällkedjan under torsdagen samt i södra och mellersta Norrland under fredagen.

Den verkliga supervärmen lägger sig över Sverige lördag–söndag.

– Det har varit en väldigt solig och varm start på augusti. Och nu blir det högsommarvärme igen. Sydliga vindar för in den varma luften över landet, säger Maria Augutis.

Här varnar SMHI I dessa län varnas för ökad risk för brand och/eller höga temperaturer Stockholms län Södermanlands län Gävleborgs län Dalarnas län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Örebro län Östergötlands län Jönköpings län Kalmar län Gotlands län Västra Götalands län Hallands län Blekinge län Skåne län Källa: SMHI

”Väldigt torrt”

Risken för bränder i skog och mark är stor i stora delar av Götaland och Svealand samt i Gävleborgs län. I sydöstra Götaland är det extremt torrt i markerna, skriver SMHI. Brandrisken väntas öka till helgen.

– Det är väldigt torrt på många stället och det kommer mycket lite regn de närmaste dygnen. Så det råder extrem brandrisk. Det är viktigt att man tänker på det, säger Maria Augutis.

Hon uppmanar människor att följa instruktionerna på kommuners och länsstyrelser hemsidor, till exempel om det har utfärdats eldningsförbud.

Eldningsförbud råder redan i bland annat stora delar av östra Götaland samt Skåne och Stockholms län.