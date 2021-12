Hertiginnan Kates julchock – spelade konsertpiano

På julaftonskvällen visades det förinspelade julprogrammet ”Royal Carols: Together At Christmas” – som hertiginnan Kate stod värd för.

Under programmet som spelades in i ett veritabelt ljushav i Westminster Abbey lät också sångaren Tom Walker framföra en låt om alla de som gått bort under pandemin – låten ”For Those Who Can't Be Here” ackompanjerades av hertiginnan Kate, enligt The Mirror.

Hertiginnan har förvisso varit pianospelare sedan barnspel, men hyllas av Walker för sin förmåga att så snabbt ha lärt sig att spela låten.

Han berättar vidare att det var på hertiginnans eget initiativ som de framförde låten. Under hösten träffades de i smyg vid flera tillfällen för att repa in låten.

– Första gången vi repade var hon rätt nervös. Hon hade inte spelat tillsammans med andra musiker på ett bra tag, säger Walker till The Mirror.

– Men det skedde i största hemlighet, inte ens studion visste om att vi repade låten, fortsätter han.

Walker: ”Hon briljerade”

Walker säger att hertiginnan Kate var mycket duktig när de repade tillsammans – men att hon visade sina sanna färger när numret väl skulle framföras.

– Att hoppa in tillsammans med en stråkkvartett, en annan pianist, två bakgrundsångare – som hon dessutom aldrig träffat tidigare – och dessutom göra det framför tv-kamerorna. Det är verkligen något helt annat än att sitta och jamma tillsammans, säger Walker.

– Hon fullkomligt briljerade under föreställningen. Det är verkligen inte lätt att bara kasta sig in bakom pianot och spela med en massa främmande musiker, säger Walker, enligt Daily Mail.

