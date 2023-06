Hennes hals ska skickas till kungen när hon dör

Djurrättsaktivisten Ingrid Newkirk grundade Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) 1980.

73-åringen gjorde nyligen flera uppseendeväckande ändringar i sitt testamente.

”När Bob Hope låg på sin dödsbädd och de frågade var han ville bli begravd svarade han ’överraska mig’. I mitt fall hoppas jag kunna fortsätta överraska människor som skadar djur även efter min död”, lyder Ingrid Newkirks ord.

Ändringarna i testamentet gör gällande att en del av Newkirks hals ska skickas till kung Charles efter hennes död.

Orsaken till detta är brittiska kungafamiljens kopplingar till brevduvesport där det förekommer att man vrider nacken av fåglar som villat bort sig.

Skickar sin lever till Macron

Franske presidenten, i nuläget Emmanuel Macron, kommer att få Newkirks vakuumförpackade lever på posten.

Detta beror på att Frankrike är den största producenten av foie gras (levern från gäss eller ankor) och djurrättsaktivister anser att metoderna för att tvångsmata dessa fåglar präglas av grymhet.

Dessutom ska Ingrid Newkirks läppar, hud, ben, hjärta och lungor skickas till personer som USA:s president, Elon Musk och Alaskas guvernör av diverse anledningar kopplade till djurrättsaktivism.

LÄS MER: Djurrättsaktivister angriper Britney Spears