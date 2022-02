Magda Gad har skrivit förordet till Fredspristagaren doktor Denis Mukweges självbiografi, som handlar om hans arbete mot sexuellt våld i Kongo. Här kan du läsa mer om boken.

• En milisgrupp i den Demokratiska Republiken Kongo och en milisgrupp i Mozambique har svurit trohet till IS och utgör tillsammans ISCAP – the Islamic State Central Africa Province (ISCAP).

• Redan 2017 fanns det band mellan gruppen i Kongo och IS.

I april 2019 började IS ta på sig terrordåd som gjordes av gruppen i Kongo.

I mars 2021 terrorklassade USA de två grenarna i Kongo och Mozambique och benämnde dem ISIS-DRC och ISIS-Mozambique.

• I maj 2021 utlyses undantagstillstånd i provinsen Ituri i nordöstra Kongo, där ISIS-DRC har sin bas.

• I december 2021 inledde Uganda och Kongo en militär offensiv mot ISIS-DRC i provinsen Ituri. Även amerikanska specialstyrkor har kommit till Kongo

• ISIS-DRC bildades när milisgruppen ADF (Allied Democratic Forces), jihadister som ursprungligen kommer från Uganda och som vill inrätta en islamisk stat, svor trohet till IS.

• Hur nära band som egentligen finns mellan ISIS-DRC och moderorganisationen IS tvistas det om. Vissa menar att det främst är ett ”bekvämlighetsäktenskap”, där ISIS-DRC kan använda sig av IS våldskapital och IS kan ta på sig deras dåd i sina propagandakanaler, men forskning tyder på att det även förekommer direkt kommunikation och finansiering

• ISIS-DRC samarbetar med jihadister i Mozambique, Kenya, Tanzania och Somalia.

• Enligt regeringarna i Kongo och Uganda har ISIS-DRC även kopplingar till al-Qaida i Maghreb och Al-Shabaab.