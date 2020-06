Hemligt möte: Sydafrika träffade Palmeutredarna

Tidningen hänvisar till anonyma källor som ska ha informerats om mötet och slår fast att det är oklart om handlingarna innehöll nya bevis eller enbart är en sammanfattning om sydafrikansk utredning kring Palmemordet.

Sydafrikansk inblandning i Palmemordet har länge varit ett ämne för spekulationer.

Tidigare under våren har bland annat journalisten Lars Borgnäs uppgett att den lösning som Palmeåklagaren Krister Petersson inom kort ska presentera kan handla om Sydafrika. Några bevis har dock inte hittills presenterats.

Mötet med Palmegruppen ska ha skett den 18 mars på ”Department of International Relations and Cooperation” i Pretoria, enligt The Guardians källor.

Palmegruppen tog initiativet

Mötet ska ha skett på Palmegruppens initiativ.

– Vi lämnade över material till de svenska utredarna. Vad de gjort med det är jag inte säker på, säger en källa.

Några officiella kommentarer finns inte till uppgifterna.

Svenska amatörforskaren Göran Björkdahl, som tidigare gjort en dokumentär om Dag Hammarskjöld, intervjuas och hänvisar till en intervju 2015 med en sydafrikansk officer som pekat ut Sydafrika som ansvarigt för mordet.

Officeren säger i en filmad intervju att Sydafrika låg bakom mordet:

– Jag är ledsen att säga det, men ja.

Flygkraschen som orsakade FN-chefen Dag Hammarskjölds död i oktober 1961 följdes av spekulationer. Foto: UPI / SCANPIX SWEDEN Dag Hammarskjöld. Foto: ARNE SCHWEITZ / EXP Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Göran Björkdahl säger också att en underrättelseofficer gett honom flera namn på personer i Sydafrika som kan kopplas till Palmemordet. Uppgifterna lämnades över till Palmegruppen. En diskussion, oklart vad den resulterade i, ska ha funnits om att bevilja åtalsimmunitet. Det är sedan tidigare känt att svensk polis hade ett möte med en person från Sydafrika under 2019.

Skandiamannen nämns

I Guardians artikel nämns också teorin kring Skandiamannen som ett huvudspår och det slås fast att det är oklart om det är spåret kring Sydafrika som kommer att presenteras vid Palmeåklagaren Krister Peterssons presskonferens på onsdag.

Göran Björkdahl och journalisten Jan Stocklassa, som också lyft fram Sydafrika-spåret och medverkar i Guardians artikel, säger sig ha sett tecken på att de svenska Palmeutredarna inte följt upp alla spår kring Sydafrika.

– Det gör mig orolig att de kommer att göra som de gjort tidigare: att söka en enkel lösning, en ensam mördare, säger Jan Stocklassa till Guardian.

Se också: