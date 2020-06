Hemligheten bakom Trumps äktenskap

Paret Trumps äktenskap är okonventionellt i det att de sällan umgås – men det är så de vill ha det, enligt författaren och journalisten Mary Jordan.

Hon säger att bilden av Melania som maktlös och fast i ett olyckligt äktenskap är felaktig.

– Jag vet inte något annat par som tillbringar så mycket tid isär. De är ofta i samma byggnad men inte ens i närheten av varandra. Hon besöker sällan Västra Flygeln, säger Mary Jordan till The Guardian och tillägger:

– Hon gillar att vara isolerad. Han är en ensamvarg. Hon är en ensamvarg.

Melania gråter inte framför andra

Mary Jordan intervjuade dussintals personer nära presidentparet under arbetet med boken ”The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, som ännu inte har en svensk titel.

Hon säger till The Guardian att paret Trump sällan bråkar – eller visar upprörda känslor över huvudtaget.

– Ingen har sett Melania gråta över någonting, säger hon och fortsätter:

– De är både väldigt väldigt hypermedvetna om deras anseende. Ingen av dem, men speciellt inte Melania, visar känslor öppet. Hon är inte den som visar sin ilska, sitt humör eller skriker.

I stället, säger Mary Jordan, visar Melania Trump sitt missnöje på andra sätt.

Om hon blir upprörd ”går hon därifrån”, och ställer in officiella uppdrag i egenskap av Första Fru, vilket påverkar Trumps ömma tå: hans image.

