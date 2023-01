Det är Joe Bidens egna advokater som upptäckte dokumenten när de rensade ut på ett kontor på ”Penn Bidens Center for Diplomacy and Global Engagement” i Washington DC. Tankesmedjan är underställd University of Pennsylvania, där Biden var hedersprofessor mellan 2017 och 2019.

Fyndet, sammanlagt omkring tio dokument från Bidens tid som vicepresident, gjordes den 2 november i ett låst skåp. Dokumenten fanns i en mapp med andra, icke-hemligstämplade dokument. Exakt vad dokumenten innehåller, eller vilken säkerhetsgrad de har, har inte framkommit, men källorna understryker att det inte handlar om några kärnvapenhemligheter.

– Upptäckten gjordes av presidentens privata advokater. De hade inte tidigare efterfrågats av nationalarkivet. Sedan dess har presidentens advokater samarbetat med arkivet och justitiedepartementet för att säkerställa att all dokumentation från Obama-Biden-administrationen är i arkivets besittning, säger presidentens advokat Richard Sauber till CBS News.

FBI inkopplat

Efter upptäckten kontaktades nationalarkivet, som i sin tur har kontaktat justitiedepartementet. Justitieminister Merrick Garland har nu gett åklagare i Chicago i uppdrag att utreda hur dokumenten hamnade på fel plats. Även FBI ska ha kopplats in.

President Biden ska själv ha uppmärksammats på fyndet samtidigt som arkivet. Enligt källor känner han inte till vad dokumenten innehåller.

Enligt lag ska alla presidentens och vicepresidentens dokument överlämnas till nationella arkivet när en administration avgår.

Fallet har på ytan likheter med den utredning som justitiedepartementet genomför angående expresident Trump och de hemliga dokument han förvarade på Mar-a-Lago, men omfattningen och tillvägagångssättet är något helt annat. FBI:s räd på Mar-a-Lago i augusti, där hundratals hemligstämplade dokument hittades, föregicks av över ett års förhandlingar mellan nationella arkivet, justitiedepartementet och Trumps advokater, som försäkrade att allt överlämnats. Vilket visade sig inte alls vara sant. Dokumenten som Trump tagit med sig ska bland annat ha innehållit kärnvapenhemligheter.