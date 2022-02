Hemliga ABBA-festen hördes ut på gatorna

I går, måndag, släpptes den av många efterfrågade ”partygate”-rapporten av Sue Gray, andra ständiga sekreterare i regeringskansliet.

Rapportförfattaren Sue Gray hade fått i uppdrag att undersöka de fester som Boris Johnsons närmaste krets arrangerat under 2020 och 2021 – samtidigt som nationen befann sig i strikt lockdown.

I rapporten fördömde hon festerna och menade att det brustit i såväl ledarskap som omdöme bland flera inblandade på Downing street och i det brittiska regeringskansliet. Totalt har hon intervjuat 70 tjänstemän om 12 fester eller tillställningar och har undersökt mejl, WhatsApp-meddelanden, foton och loggar vid Downing street.

Men på grund av den pågående polisutredningen gällande festerna har Sue Gray sagt att hon är förhindrad att i detalj redogöra för vad som skett på de specifika festerna. Detaljerna kommer i stället att publiceras när polisutredningen är klar.

”Det är inte upp till mig att bedöma om de brutit mot lagen”, skriver hon i rapporten.

Festade till Abba

Samtidigt kommer det rapporter i brittiska medier kring vad som egentligen hände vid de specifika festerna. En av festerna som polisen utreder är en ”Abba-fest” den 13 november som hölls samma dag som Dominic Cummings, premiärministerns tidigare rådgivare, tvingats bort i en maktkamp, rapporterar The Mirror.

Enligt The Sun spelades låten ”The Winner Takes It All” från premiärministerns lägenhet.

Sue Gray avslöjade att hon tittade på ”en sammankomst i Downing street 10” den 13 november under den andra nedstängningen.

Premiärministern har tidigare förnekat att festen överhuvudtaget ägt rum. Och på måndagen stod Johnsons pressekreterare fast vid de tidigare kommentarerna.

Hustrun Carrie Johnson har också varit inblandad när Boris Johnson överraskades med tårta och sång inne i Cabinet Room. Uppemot 30 personer ska ha närvarat för att fira premiärministerns födelsedag – mitt under nedstängningen.

Polisen har 300 bilder

Under gårdagen talade premiärminister Boris Johnson till det brittiska parlamentet med anledning av rapporten.

– Först och främst vill jag be om ursäkt, det finns ingen anledning att skylla ifrån sig, sa han då.

Totalt utreder polisen omkring 300 bilder och 500 dokument med koppling till skandalfesterna.

– Vi kommer att kontakta de personer som vi vill ha ytterligare information ifrån med en rad olika frågor – det kan vara via mejl eller per post, säger polischefen Cathrine Roper till The Mirror.

Boris Johnson har även kritiserats av landets tidigare premiärminister Theresa May som anklagade honom för att ”inte ha läst coronareglerna, inte förstått dem eller trott att de inte gällde honom”, skriver BBC.

FESTERNA I FRÅGA: Följande fester utreds av brittisk polis. Utredning gäller huruvida deltagarna bröt mot coronareglerna. 20 maj 2020 – Tillställning i trädgården. 18 juni 2020 – Tillställning i regeringskansliet, med anledning av att en sekreterare slutat. 19 juni 2020 – Tillställning i regeringskansliet, med anledning av Boris Johnsons födelsedag. 13 november 2020 – En tillställning på Downing street, avskedsfest i Boris Johnsons lägenhet. Samt en ABBA-fest med anledning av Dominic Cummings avgång. 17 december 2020 – Tillställning på regeringskansliet, quiz-kväll med statssekreterarna, men också för att en person slutade. 18 december 2020 – Tillställning 10 Downing Street, julfest. 14 januari 2021 – Tillställning 10 Downing Street, avskedsfest. 16 april 2021 – Tillställning Downing Street, avskedsfest. Fyra fester undantas från polisutredningen: 15 maj 2020 27 november 2020 10 december 2020 15 december 2020 Källa: Sue Gray's rapport. Visa mer

