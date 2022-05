En hemlig brittisk analys av invasionen säger att Rysslands president Vladimir Putin bedömt att förluster av hittills 30 350 soldater är ett ”pris värt att betala” för en liten seger i Ukraina.

Under måndagen tog sig ryska trupper in i en stor stad i Donbas samtidigt som en konfidentiell brittisk rapport avslöjade att Rysslands armé kan komma att kollapsa mitt under de stora förlusterna.

Den nya rapporten – som är skriven av en brittisk toppanalytiker som är specialiserad på Ryssland varnar för att alla liv som Putin offrar – kan vara ett steg för långt för hans trupper.

Nya siffror visar stora förluster

Nya siffror visar att Rysslands senaste förluster av vapen inkluderar 207 förstörda stridsflygplan, 174 helikoptrar, 1349 stridsvagnar och 13 förstörda båtar.

Den brittiska rapporten antyder att personer nära Putin förgäves har försökt att övertyga honom om att hans invasion är ett nederlag, men att presidenten själv fortfarande bedömer att han kan vinna en ”delseger”.

