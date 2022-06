Helgens väder: Svensk sommar

Natten mot fredag har SMHI gått ut med en vädervarning för kraftig åska på Gotland. Då finns risk för störningar i elförsörjningen och lokala översvämningsproblem. På fredag väntas ett regnoväder dra in över Svealand.

– Jag är inte riktigt säker på om det blir på varningsnivå, eller om det bara är skurar med lite åska i.

Längst i norr och längst i söder inleds fredagen med sol och värme.

– I Götaland kommer det, generellt sett, att vara soligt och fortsatt varmt med 25 till 28 grader under dagen. Under kvällen drar ett nytt regnområde in söderifrån.

Soligt i norr

På lördag blir det varmt i de nordligaste delarna av Sverige.

– Längst i norr blir det fortfarande omkring 25 grader och mer sol.

I resten av landet ser lördagens temperatur ut att ligga i kring 20 grader. Kallfronten som tidigare dragit in från Gotland drar sig upp över landet, enligt prognosen.

– Under lördagen rör den sig norrut över Norrland med splittrat regn, medan det i Götaland och Svealand förmodligen blir ganska soligt.

Osäker prognos

På söndagen väntas det temperaturer mellan 20 och 25 grader i hela landet.

– Under söndagen drar kallfronten upp över norra Norrland med ganska mycket regn längst i norr.

Prognosen för söndagen är fortfarande lite osäker, berättar Hörnberg.

– Generellt sett kommer det kanske vara ganska soligt, men det kan vara skurar, framför allt i Västsverige.