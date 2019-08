Domaren ber ASAP Rocky att berätta om bakgrunden till gatubråket.

– Inga problem. God eftermiddag, herr ordförande och alla andra, säger ASAP Rocky.

Han berättar att han kom till Sverige på söndagen för att göra ett framträdande på tisdagen. De gick ut för att få lite frisk luft och titta på arkitekturen i huvudstaden.

– Allt verkade gå bra, allt var normalt. Vi gick en stund och insåg att vi var ganska långt från hotellet och att vi skulle vi försöka ta en elsparkcykel som vi hade sett, berättar ASAP Rocky.

De ställde sig utanför Max och försökte ladda ner appen för att aktivera elsparkcyklarna.

– Det fanns bänkar på hörnet där vi stod. Jag slog mig ner och försökte ladda ner appen. Två män närmade sig min livvakt. Jag märkte inte vad de sa men jag noterade att det var konstigt att de gick upp till min livvakt, men min livvakt bad dem avlägsna sig.

Rapparen fortsätter:

– Männen gick i väg och ett par ögonblick senare återvände dem och fortsatte prata mer med min livvakt och 19-åringen talade med min livvakt. Efter ett tag började min vakt att knuffa i väg dem och be dem gå därifrån.

ASAP Rocky berättar att livvakten stod framför honom och blockerade synfältet, samt att han hade fokus på sin mobiltelefon för att ladda ner appen.

– Nästa sak som jag märker är att min säkerhetsvakt lyfter 19-åringen i hans tröjkrage och flyttar honom bort från oss. Han börjar svinga efter honom och slår med sina hörlurar så att de går sönder. Han slog honom två gånger med hörlurarna.

– Deras beteende var väldigt konstigt. Vi visste inte vad vi skulle vänta oss så det blev lite skrämmande för oss.

ASAP Rocky: ”Vill inte provocera”

– Jag kunde inte hjälpa att anta att de här killarna var påverkade av någon slags narkotika. I den här stunden ville vi inte provocera de här killarna utan lugna ned situationen och komma bort från dem.

Han berättar hur sällskapet upprepade gånger bad dem att gå åt andra hållet.

– Men 19-åringen var ihärdig och fortsatte följa efter oss och sa kom an, kom an. Då kom 19-åringens kompis från Max och frågade om vi hade misshandlat 19-åringen. Vi sa nej, det är ingen som vill slåss, gå åt det hållet, gå åt andra hållet.

ASAP Rocky fortsätter:

– Vi försökte gå i väg. När vi gick i väg så blev vi förföljda. Jag känner livvakten och han följer protokoll: det är att skydda mig till varje pris.

Världsstjärnan berättar vidare om vakten:

– Han är inte en naturligt våldsam person. Jag är en kändis så jag vill inte skapa för mycket uppmärksamhet kring oss.

– Jag lade till och med min hand på deras axel i en fredlig gest så att de skulle förstå att jag inte utgjorde något hot.

ASAP Rocky berättar sedan att de bönföll killarna att de inte skulle följa efter dem, att de inte vill slåss och hamna i fängelse.

– 19-åringen sa att han ville ha sina hörlurar. Och jag försökte förklara att han slog sönder dem på min livvakt. Vi har inte dina hörlurar. Då förstod jag att han inte ville vara rationell.

Han fortsätter:

– De förföljde oss igen. De följde efter. Vi gick lite till. De fortsatte följa efter oss. Vi gick ner mot nästa kvarter. De följde efter oss. Återigen bönföll vi dem att lämna oss ifred. I det här skedet var vi rädda. Jag såg att min livvakt blödde och jag är inte från Sverige och jag visste inte vad vi hade att vänta oss. Det var en skrämmande situation.

ASAP Rocky menar att de hittade flaskor på marken och plockade upp dem, för att killarna inte skulle använda dem.

– Då kom några tjejer som beslutade sig för att försöka medla och hjälpa till. Vi sa till dem att be killarna att lämna oss i fred och sluta följa efter. de bortsåg från det också.

Rapparen ska sedan ha insett att det var dumt att hålla i flaskan, och ställde därför ner den på marken.

– Min livvakt bad tjejerna att ringa polisen. Och Uber fungerade inte. Vi hade problem med Uber och med elsparkcyklarna.

Därefter berättar ASAP Rocky detaljerat om slagsmålet:

– Killarna gick upp och började närma sig min livvakt. I det här läget så så attackerade båda killarna livvakten. det var då som jag grep in och kastade 19-åringen och klev på honom. Knuffade honom eller utdelade knytnävsslag mot honom. I det läget kom mina vänner för att hjälpa till. Och min livvakt anslöt sig också. Jag ställer mig upp och vänder mig om. Jag ser 19-åringens vän komma mot mig i full hastighet. Vi knuffades och puttades och drog i varandra ett tag. Efter det kom min livvakt och vände mig om och tog mig upp för kvarteret. Det var då som hela gänget gick därifrån, säger rapparen.

ASAP Rocky: ”Ville hamna i säkerhet”

– När jag vände mig om såg jag 19-åringen och hans vän på andra sidan gatan och de satt ner. Jag ville bege mig direkt till hotellet för att komma i säkerhet. Vi hade ingen aning om var vi befann oss. Det enda jag visste var att vi inte befann oss nära hotellet.

När ASAP Rocky sedan återvände till hotellet började han fundera på om han skulle anmäla killarna, eller om det bara hade inneburit onödig medial uppmärksamhet och påverka turnén. Han bestämde sig för att inte göra det.

Åklagaren frågar om de hade med sig något när de lämnade Grand Hôtel innan bråket, såsom glasflaskor, eller om de hade druckit alkohol. ASAP Rocky svarar nekande på båda frågorna.

Han får sedan frågan hur han kunde avgöra att 19-åringen gick på droger.

– Han var inte rädd för min livvakt och hans ögon såg konstiga ut, som att han gick på droger, svarar rapparen.

Samtidigt sitter 19-åringen och lyssnar uppmärksamt.

ASAP Rocky får sedan frågor om livvaktens agerande.

– Hur lyfte han bort 19-åringen från platsen?, frågar åklagaren.

– När han lyfte honom såg jag min livvakt bakifrån. det var bara efter att jag ställt mig upp och gått dit som jag fick en klar uppsikt.

– Så du såg inte själva lyftet?

– Nej, inte riktigt. det var ingen tydlig vinkel.

– Varför sa du att han lyfte 19-åringen i tröjkragen?

– För att det var det jag såg.

– Såg du filmen där din livvakt lyfter 19-åringen?

– Ja.

– Är det där du menar att han blir lyft i tröjkragen?

– Ja.

– Såg du att han lyftes över marken?

– Ja.

– Menar du att han lyfte honom över marken i tröjkragen?

– Jag säger inte att hela lyftet skedde i kragen det jag sett är filmklippen och där ser det ut som han lyfter honom i nacken. Men jag försöker bara vara uppriktig med vad jag såg.

– Du beskrev att 19-åringen försökte slå tillbaka mot livvakten?

– Ja, han slog honom.

– Vad var din känsla då?, frågar åklagaren.

– Jag var chockad för proportionerna mellan dem var väldigt stora och 19-åringen verkade vara utan fruktan. Det var skrämmande.

– Var du rädd?

– Ja.

– Varför går du emot honom?

– Jag gick emot min livvakt för att kunna se bättre vad som hände eftersom jag inte kunde se vad som hände i början och föranledde det här.

– Är det livvakten som ska skydda dig eller du som ska skydda honom?, frågar åklagaren.

– Han ska skydda mig, svarar ASAP Rocky.

– Tror du att han inte har kontroll över situationen när 19-åringen just har kastat hörlurarna?

– Jag kände att han inte ville göra honom illa och han ville inte provocera situationen.

– Tyckte du att han hade kontroll över situationen där och då?

– Det är svårt att säga. Han försökte skrämma den här killen men det fungerade inte. Hans taktiker hade ingen effekt.

– Hade livvakten läget under kontroll eller inte?

– Det var inte under kontroll.

– Är det din uppgift att försvara livvakten?

– Nej, sir.

– Hade du tankar på att ringa polis?

– Absolut.

– Varför gjorde du det inte det?

– Vi kommer inte från Sverige och kan inte polisens telefonnummer, svarar ASAP Rocky.

Rocky berättar hur de senare gick mot andra hållet.

– Vi visste inte var vi gick. Vi ville bara komma bort från killarna.

– Funderade ni på att gå hem till hotellet?

– Ja.

– Var det åt rätt håll som ni gick?

– Vi visste inte var vi var.

ASAP Rocky om flaskorna på gatan

Åklagaren frågar varför de inte gick in på Max för att komma ifrån killarna.

– Vi visste inte hur lång tid förföljandet skulle pågå. Vi ville bara komma i väg från dem. Det finns miljoner saker vi skulle kunna ha gjort. Vi bestämde oss för att gå därifrån.

– Minns du var flaskorna stod?

– De stod på gatan där slagsmålet ägde rum.

Åklagaren visar en karta på kvarteret där det utspelade sig och frågar om flaskorna fanns vid det röda krysset på Apelbergsgatan.

– Flaskorna var mer eller mindre på samma plats på gatan.

Åklagaren frågar om flaskan. Färgen var grönaktig men artisten minns inte vilken etikett den har.

ASAP Rocky bekräftar att det är en flaska som han har i ärmen på bilder från händelsen.

– Vad är det som din medåtalade håller i handen?

– Jag tror det är flaskor.

– Vi bestämde oss för att plocka upp dem eftersom de inte skulle hamna i deras händer.

– Stod det kvar flaskor på marken efter att du plockat upp din flaska?

– Jag kan verkligen inte minnas. Det har gått en månad.

– Varför gömmer du den under tröjärmen?, frågar åklagaren.

– Jag gömde den inte. Jag ville bara inte att de skulle se den och provocera dem.

– Den medåtalade står med sina flaskor helt öppet, så han hade inte samma tanke?

– Jag föreslår att du frågar honom.

– Vad händer med flaskan sedan?

– Jag höll den i ett ögonblick och ställde ner den sen.

– Tror du att det är den som man ser krossad på bilderna?

– När man tittar på filmklippen ser de liknande ut men jag vill inte spekulera och säga att så är fallet.

Åklagaren visar en bild på glaskrosset.

– Hur har det kommit till marken?, frågar han.

– Jag har ingen aning eftersom jag inte slog sönder flaskor, svarar ASAP Rocky.

– Var ställde du ner flaskan?

– Jag ställde den på gatan men jag kan inte säga exakt var. det är en gata som jag har varit på en gång för en månad sedan.

– Var det långt ifrån där du plockade upp flaskan och där du ställde ner den?, frågar åklagaren.

– Ja, det fanns avstånd. jag ställde den högre upp, säger ASAP Rocky som inte kan peka ut exakt var på bilden som han ställer ner flaskan.

ASAP Rocky förhörs om kastet

Åklagaren frågar sedan varför ASAP Rocky kastade 19-åringen.

– Han och hans kompis går till attack mot min livvakt igen. de börjar svinga mot honom och utdela slag.

– Är det slag som träffar?

– Det kan jag inte minnas.

ASAP Rocky förklarar sedan varför han ständigt är på sin vakt:

– För tio månader sedan, när jag var med de här två killarna, blev jag knivhuggen i mitt ansikte. Mitt hem har utsatts för väpnat rån två gånger de senaste åren. När jag var i Oakland blev jag attackerad i en hiss när polisen anlände knivhögg de poliserna.

Han fortsätter:

– Jag vet inte vad jag ska vänta mig när främlingar närmar sig mig och det är därför jag har livvakt.

ASAP Rocky berättar sedan att han försökte lugna 19-åringen efter att han landat på marken.

– Hur gör du för att lugna ned honom?, frågar åklagaren.

– Jag sparkade på hans arm, jag höll fast honom och ställde mig upp när mina vänner kom.

– Efter sparken, vad gör du då?

– Jag minns inte så tydligt, men jag tror att jag slog eller knuffade honom innan mina vänner kom, säger ASAP Rocky.

– Du vet inte om du utdelat slag?

– Det kan ha varit ett slag som utdelades, absolut. Eller en knuff mot axeln.

– I min värld är knytnävsslag och knuff olika saker?, säger åklagaren.

– Det kan vara det beroende på hur man slår något.

– Ska jag förstå det som att det är ett löst slag?

ASAP Rocky visar på sin advokat Slobodan Jovicic hur han menar, att man kan trycka mot någon med en slagliknande rörelse.

– Du har ju slängt honom flera meter, gått fram och sparkat honom och sedan ger du honom ett löst slag på axeln?, frågar åklagaren.

Jovicic bryter in och säger att ASAP Rocky inte har påstått att det var ett löst slag, utan att det är åklagarens påstående.

ASAP Rocky om assistentens sms

– Vi har sett filmsekvensen när 19-åringen ligger på marken. Utövar du någon form av våld efter att filmen stängs av?, frågar åklagaren.

– Nej.

– Ser du några skador på honom vid något tillfälle?

– Jag kan inte minnas.

– Du såg bilder på hans armar efter händelsen, kan du ha glömt bort det om du såg det på platsen?

– Jag trodde du menade innan för hans kompis hade en blodig näsa innan. Efter slagsmålet såg jag inte några skador på honom.

– Du såg inte några skador på honom när han satt ner?

– Nej, jag hade gått upp för backen.

Om livvakten säger ASAP att han är där för att skydda honom och hans bror.

– Jag vet att när han är anlitad för att skydda mig så följer han protokoll.

– Hade du mobiltelefon med dig vid tillfället?

– Ja.

– Hade assistenten det?

– Ja.

– Hon filmar delar av händelseförloppet, med vilken telefon?

– Hon använder sina telefoner.

– Vi hittade aldrig din telefon, när använde du den senast?

– Jag lämnade den på hotellet. Jag lämnade på hotellet under mitt uppträdande, direkt efter föreställningen åkte jag till polisen.

ASAP Rocky berättar att han aldrig har med sig sin telefon när han uppträder.

– Men du hade med dig telefonen på söndagen, under händelsen?, frågar åklagaren.

– Ja, jag tror det.

– Åklagaren nämner sms som säkrats på inblandades mobiltelefoner.

– Ett sms mellan livvakten och artistens manager så skriver den sistnämnda, ”Rocky har bra bilder som kommer hjälpa?”?

– Eftersom jag inte ens har skrivit det här så ber du mig göra antaganden och spekulera.

– Jag undrar om du har filmat vid händelsen?

– Nej.

– Varför står det att du har bra bilder?

– Jag vet inte varför. Fråga honom.

ASAP Rocky om ”Harlem came out”

ASAP Rocky berättar att han har massor av saker på sin mobiltelefon som har med hans artistkarriär att göra.

Artisten säger att det fanns andra versioner av videon där de använde ”n-ordet” och att de bestämde sig för att lägga ut en version av klippen där det klippt bort det.

Assistenten skrev i ett sms att ”han” hade spöat någon och att hon inte ville se misshandel.

Åklagaren tar upp att assistenten skrev ”Harlem came out, he grabbed an empty bottle on the street and smashed it”.

– Jag vet inte varför hon sagt så. Du borde fråga henne, säger ASAP Rocky.

– ”Harlem came out”, är det ett uttryck?

– Jag vet inte, eftersom det inte var jag som skrev det.

– Jag frågar för tredje gången, är det ett uttryck, har du hört det tidigare?

– Nej.

I ett sms får assistenten höra att hon inte lyckades filma de ”bra delarna”.

ASAP Rocky vill inte heller kommentera detta då det inte är hans sms.

I ett annat sms skriver assistenten att videon har blivit ”cleaned up”.

– Jag vill inte göra några antaganden och jag vill inte spekulera.

– Om jag rent allmänt ska säga något kan det vara en motfilm till vad TMZ tidigare har publicerat. Den enda gången jag postade videor var för att kunna visa vår sida.

Assistenten skriver även att hon hoppas att Rocky har raderat alla videor och bara behållit den enda.

Rapparen berättar att han godkände klippen som publicerades på hans Instagramkonto.

– De visade mig detta rätt snabbt. Men jag hade andra saker för mig. Jag skulle spela in med Swedish House Mafia och ha en konsert.

– Vi färgade amerikaner tenderar att använda ”n”-ordet väl mycket och det var därför vi tyckte att det var onödigt att ha med, säger ASAP Rocky om hur Instagramfilmerna redigerats.

Målsägandebiträdet frågar ut ASAP Rocky

Därefter frågas ASAP Rocky ut av målsägandebiträdet Magnus Strömberg.

– Du berättade om vaktens knuff och att han tog tag i tröjan. Lade du märke till någon mer våldsanvändning från vaktens sida utanför Max?, frågar Strömberg.

– Nej, förutom att han knuffade honom i början för att få bort honom, säger ASAP Rocky.

– Såg du i något skede om vakten gjorde något annat, exempelvis tryckte ner 19-åringen?

– Jag såg honom inte trycka ner honom, jag såg när 19-åringen landade på fötterna. De höll varandra i ett ögonblick och din klient svingade.

Magnus Strömberg visar bilder från Max övervakningskamera när man ser hur livvakten trycker ner honom.

Några sekunder därefter finns en bild där artisten är vänd mot livvakten och 19-åringen på gatan.

– Stämmer det att när du går i riktningen är du vänd rakt mot vakten och 19-åringen?, frågar målsägandebiträdet.

– Ja, svarar ASAP Rocky.

– Vad är det som gör att du inte uppfattar vad som händer?

– Jag sa aldrig att jag inte kunde se vad som hände. Jag sa att jag inte kunde se vad som hände när han lyfte honom i kragen i inledningen.

– Du säger att din säkerhetsvakt följer protokollet, är det din uppfattning att han följt protokollet när han lyft honom i halsen.

– Ja, sir.

– Min säkerhetsvakt bad de kvinnliga vittnena om att de skulle ringa polisen.

Magnus Strömberg frågar om ASAP Rocky minns hur han reagerade när 19-åringen pratade om att ringa polisen?

– Jag minns inte.

Minns du hur 19-åringen reagerade när polisen kom på tal?

– Jag minns inte.

I transkriberingar från filmerna frågar de kvinnliga vittnena om de kan uppge sina namn så att de kan ringa polisen, och artisten säger ”No, not telling them”.

Senare under förhöret ryter målsägandebiträdet ifrån till en av advokaterna:

– Du bara sitter och hånler hela tiden, jag tycker det är olämpligt, säger Magnus Strömberg.

19-åringen ler där han sitter bredvid sitt målsägandebiträde.

– Du och en till i ditt sällskap tog upp flaskor?, frågar Strömberg efteråt.

– Korrekt, svarar ASAP Rocky.

– Minns du vad du tidigare har sagt på samma fråga i polisförhör?

– Nej.

Magnus Strömberg läser från första förhöret den 2 juli.

Artisten får en fråga om någon i hans sällskap använt en flaska, och svarar nej.

– Varför säger du så i polisförhör?

– Nej, jag har varit väldigt konsekvent. Frågan var om slagsmålet, om någon använt en flaska, och då svarade jag nej.

– Åklagaren läste ju upp det som assistenten hade skrivit, och har du någon i ditt sällskap som kallas för ”Harlem”?, frågar Strömberg.

– Nej, svarar ASAP Rocky.

– Då åberopar jag att Youtube-klippet spelas upp.

Domaren beslutar dock att detta inte ska göras nu.

Jovicic frågar ut sin klient

ASAP Rockys advokat Slobodan Jovicic tar vid, och frågar ut sin klient om vad som hände efter att han kastat och trampat på 19-åringen.

– Du berättar att du reser dig upp och sedan blir du attackerad av hans vän, vet du var ni befann er då?, frågar Jovicic.

– Det var runt pelaren, jag vet inte. Det gick snabbt, svarar ASAP Rocky.

– Uppfattade du när den här flaskan gick sönder?

– På klippet jag såg hörde jag att flaskan krossades när jag svingade honom i luften.

– Innan du såg filmen uppfattade du att en flaska gått sönder?

– Det minns jag inte.

– Du refererar till att du sett filmen, var det något som du märkte då eller något som du upptäckt i filmen? säger Slobodan Jovicic.

– Allt gick så himla fort. Jag blev uppmärksam på det senare, svarar ASAP Rocky.

Advokaten lyfter fram vad Rakim Mayers sagt i ett tidigare förhör, den 4 juli, då han berättar att han hörde flaskan krossas först när han såg videoklippet.

– Kan det stämma som du sagt i det här förhöret?

– Absolut.

– Känner du att det är något som du inte blivit frågad om som du vill tillägga?, frågar Slobodan Jovicic.

– Ja, det är klart. Jag har spenderat en månad här i Sverige. det är min femte eller sjätte gång här. Jag har sett fantastiskt vacker natur och arkitektur här i Sverige – och inte så vackra saker eftersom jag suttit häktad. Jag har hört folk säga att jag ska bli kompenserad för skadorna och allt. Jag vill inte ha några pengar av domstolen, det är inte det jag vill ha. Jag kan tjäna tillbaka pengarna. Det som jag vill ha är rättvisa och att mitt namn blir rentvått och att jag får rättvisa för alla, säger ASAP Rocky.

Förtydligande: I en tidigare version skrev vi att målsägandebiträdet Magnus Strömberg menade att ASAP Rocky satt och hånlog under rättegången. Magnus Strömberg menade däremot att ASAP Rockys försvarare satt och hånlog.