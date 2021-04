Harvardprofessorn: Utomjordingar passerade genom vårt solsystem

2017 passerade ett avlångt objekt genom vårt solsystem och förbryllade forskarna. Objektet, som gavs namnet Oumuamua efter det hawaiiska ordet för spejare, uppskattades vara åtminstone 100 meter långt och kanske bara tiotalet meter brett. Föremålet roterade och, när det passerade solen bort från jorden, ökade det farten mer än vad gravitationskrafterna ska kunna orsaka – och utan att man kunde observera gas utsöndras. Det var något som astronomerna aldrig sett tidigare.

Tyvärr upptäcktes Oumuamua så sent och färdades så snabbt – nästan 100 000 kilometer i sekunden – att man aldrig hann med att fotografera objektet. Så data är det enda man har att lita till.

Flera teorier om ovanliga objektet

De flesta forskare har dragit slutsatsen att Oumuamua var en asteroid. En ovanlig sådan, men ändå en asteroid. Några forskare har föreslagit att Oumuamua skulle vara formad av ett slags fruset väteskum, vilket skulle kunna förklara den höga farten efter att den passerat solen.

Harvards toppastronom Avi Loeb håller inte med. Han tror i stället om att det rörde sig om en rymdfarkost från en annan civilisation, vilket han skriver om i sin bok ”Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”, som släpptes tidigare i år.

”Jag lägger fram att den enklaste förklaringen till dessa märkligheter är att objektet skapades av en intelligent, utomjordisk civilisation”, skriver Loeb i introduktionen till boken. Lösningen på frågan om vad Oumuamua faktiskt är, skriver Loeb i boken, är en solseglare. Det vill säga, en farkost med ett enormt segel, som drivs framåt med hjälp av strålning från stjärnorna. Bland bevisen pekar Loeb på att Oumuamua accelererade väldigt mjukt och stadigt. Inte ryckigt, vilket skulle vara väntat av ett naturligt objekt.

Oddsen för ett sådant beteende från en komet eller asteroid, skriver Loeb, skulle vara desamma som att ”en naturlig geologisk process skulle producera en rymdfarkost.”

Avi Loeb har fått kritik

Loeb är dock ganska ensam i den vetenskapliga världen om sina slutsatser, som han delgett omvärlden även tidigare.

– Att Oumuamua har några ovanliga egenskaper är inte på långa vägar tillräckliga bevis för att slå fast att det måste vara utomjordingar. Men som vetenskapsman har jag lärt mig att aldrig tala i absoluta termer, så jag kan inte med 100 procents säkerhet säga att det inte var utomjordingar, har forskaren Matthew Knight vid University of Maryland sagt till Vice.

Loeb svarar:

– De flesta astronomer ignorerade Oumuamuas avvikelser. Vissa mainstream-astronomer försöker förklara avvikelserna, men behövde åberopa objekt som aldrig tidigare skådats, som isberg av väte eller stora dammråttor som sannolikt inte skulle klara av långa rymdresor.

– Min poäng är att det är väldigt svårt att förklara Oumuamuas märkliga egenskaper med konventionella naturliga processer, så att studera objekt av den här typen kommer att lära oss om en ovanlig, men naturlig, källa eller om en annan civilisation.

