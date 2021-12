Hårdare krav i Thailand – svenskar: ”Hade tur”

”Thailand Pass” kommer stängas från alla nya ansökningar för ”test and go” och ”Sandlådeprogrammet” med start klockan 00 den 22 december 2021 tills vidare. ”Sandlådeprogrammet” i Phuket ska vara undantaget från de nya restriktionerna.

De som kommer in via ”test and go” behöver också genomföra ett andra PCR-test på den sjunde dagen i Thailand.