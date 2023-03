Hård kritik mot Skistar: ”Det blir en klassfråga”

Sportlovsveckorna är de mest intensiva för skidturism i Sverige, men det har blivit en dyrare semester.

I en rapport av Länsförsäkringar kostade en fjällresa till Åre för en familj med två barn 20 800 kronor 2013, samma resa kostar nu 36 286 kronor.

Framför allt är det priserna på liftkort som har skjutit i höjden.

Ett veckokort för en familj med två barn under sportlovet kostar 9 300 kronor i Sälen.

I Åre över 10 000 kronor.

Och nu riktas kritik från skidåkarna, Jennie Ter-Borch är en av dem.

– Det kommer att sortera ut vilka som har råd att åka till fjällen och inte. Det är en jättestor fråga, hur långt ska det gå? Hur långt ska Skistar gå? Det kommer att bli en klassfråga. Och det samtidigt som man vill ha ut barn i utomhusaktiviteter och röra sig mer. Det rimmar illa, säger Jennie Ter-Borch.

Skistar, som driver landets tre största skidanläggningar och har fler marknadsandelar än alla andra skidanläggningar tillsammans, menar dock att prishöjningen är naturlig och att den beror på flera olika saker enligt företagets PR- och kommunikationschef Petra Hallebrant.

Petra Hallebrant. Foto: Skistar / Skistar

– Vi är i en investeringstung bransch där vi under senaste åren investerat över en halv miljard per år i våra anläggningar, bland annat i nya expressliften i Åre denna vinter och mer och bättre snöproduktion på alla destinationer så att vi kan ha öppet större delen av våra skidområden under hela vintersäsongen. En annan orsak är det stigande priserna på våra driftskostnader, säger Hallebrant.

”Det reagerade jag på först”

Även priserna på säsongskort har stigit milt sagt rejält. För sex år sedan kostade ett säsongskort i Vemdalen 4 465 kronor, denna säsong får man betala drygt 8 000 kronor för samma typ av säsongskort, det innebär att liftkortspriset på sex år har ökat med 81 procent.

I Åre har säsongskortet ökat med 62 procent. Foto: ALEX LJUNGDAHL

I Åre har säsongskortet ökat med 62 procent och i Sälen har det blivit 61 procent dyrare sedan 2016.

Jennie Ter-Borch och hennes familj har en stuga på 35 kvadrat i Vemdalen och menar att det på så sätt kommer lindrigare undan vad det gäller kostnaden för boende med att de höjda priserna och de nya reglerna för säsongskort är kännbara.

– Det jag reagerade först på var att de tog bort säsongskorten för just Vemdalen. Det är inte ofta som man som stugägare åker till andra områden. De ersattes med ett säsongskort som man kan åka på alla orter. Vi blev styrda att köpa ett sådant kort i stället, som så klart också är mycket dyrare, säger Jennie Ter-Borch och fortsätter:

– Jag kan till viss del förstå höjningarna med tanke på inflationen men det här är ju mycket mer än hur andra priser har stigit.

”Priset måste sättas i relation”

PR- och kommunikationschef Petra Hallebrant om kritiken mot Skistar.

– Vi har full förståelse för att det handlar om en stor investering och mycket pengar för många, samtidigt så ser vi i år att det fortsatt är nästintill fullbokat på våra destinationer under sportlovsveckorna, som visar att många fortsatt uppskattar det vi gör och prioriterar en vecka i fjällen med familjen. Vi ser också i våra senaste gästundersökningar att åtta av tio är nöjda med sin vistelse.

– Priset måste också sättas i relation till vad man får för pengarna. Ser man bara till år så har vi en generell prisökning på tre-fyra procent på liftkort, säger Petra Hallebrant.