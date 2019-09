Hård brexitkamp väntar i brittiska parlamentet

Under tisdagskvällen återsamlas de brittiska toppolitikerna efter sommarens vila. Allt rivstartas med en debatt i parlamentet, där talmannen John Bercrow väntas öppna för Brexitmotståndarna att kontrollera agendan under de kommande två dagarna, skriver the Guardian.

Det lär bli en dramatisk kväll.

Storbritanniens nye premiärminister, Boris Johnson, lägger alla kort på en effektiv brexit utan avtal. Samtidigt gör motståndarna allt för att förhindra att premiärministerns vilja att gå igenom. En hård brexit, utan en övergångslösning som garanterar att människor och varor kan passera fritt i EU, ser de som ett icke-alternativ.

Avgörande omröstning

Motståndarnas sätter sitt hopp till en viktig omröstning. Genom den vill de tvinga Boris Johnson att vädja till EU om att förlänga Brexitförhandlingarna fram tills januari 2020.

Premiärministern har å sin sida sagt blankt nej till förslaget. Han vill i stället följa nuvarande deadline, som är satt till 31 oktober.

Ett drag som Boris Johnson kan sätta till är att utesluta medlemmar i det Konservativa partiet som röstar emot partilinjen. Då förbjuds de även från att ställa upp som kandidater i nästa val.

Men alternativet tycks inte ha varit avskräckande får några av toppnamnen inom partiet.

Under morgonen har Boris Johnson suttit i möte av några av de potentiella rebellerna, vars uppfattning inte ska ha gått att rucka på. Bland dem fanns tidigare före detta finansministern Phillip Hammond, Nicholas Soames (Winston Churchills barnbarn), David Guake, Greg Clark, Stephen Hammond, Antoinette Sandbach, Margot James och Anne Milton, skriver the Guardian.

Kan bli nyval

I nuläget talar mycket för att premiärministern kommer att röstas ner. Om det sker har Boris Johnson uppgett att han hellre väljer nyval än att vädja hos EU.

Då krävs ytterligare en omröstning i parlamentet, men en som motståndarna tros föredra framför det nuvarande läget. Ett datum som diskuterats inför det potentiella nyvalet skulle vara 14 oktober, det vill säga 17 dagar innan deadline för brexit.

