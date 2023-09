Här visas världens första flygande bil upp

Flygande bilar brukar oftast pratas om som ett avlägset framtidsfenomen som endast finns på film. Men den framtiden behöver numera inte vara alltför långt bort.

Bilindustrin har gått in i ett nytt skede och under en bilfestival i Detroit i USA visade företaget Alef Aeronautics upp den första prototypen på en flygande bil. Prototypen flögs inte under festivalen, men företagets förhoppning är att tillverkningen av den första modellen kan påbörjas inom två år, rapporterar New York Post.

– Det här är fortfarande inte den slutgiltiga konsumentversionen, men vid det här laget är det ganska nära, sa Alef Aeronautics vd och grundare Jim Dukhovny under festivalen till magasinet Robb Report.

En skiss från Alef Aeronautics över hur trafiken i framtiden skulle kunna se ut. Foto: Alef Aeronautics / SWNS Bilen visades upp av företaget under en bilfestival i Detroit. Foto: Alef Aeronautics / SWNS

Priset: 3,2 miljoner

Bilen har ett futuristisk utseende men liknar bortsett från sitt yttre en vanlig mindre personbil. Den har plats för två personer och är utrustad med både hjul för vanlig körning och propellrar som får farkosten att sväva. Modellen kommer vara helt eldriven med kapacitet att köra ungefär 32 mil på vägen och flyga runt 18 mil.

När bilen lanseras på marknaden kommer den kosta runt 300 000 dollar, cirka 3,2 miljoner kronor, skriver New York Post.

Bilen är riktad till allmänheten och kommer därför vara lätt att manövrera, menar Jim Dukhovny.

– Jag kan lära dig att flyga och köra den här på 15 minuter eller mindre. Kan du skillnaden mellan höger, vänster, upp, ned, fram och bak så kan du köra den, säger han till Robb Report.

Den flygande bilen har tidigare tilldelats ett tillstånd från amerikanska federala luftfartsförvaltningen som gör att den inom kort kan testas både på vägen och i luften.