Oprah Winfrey, Ryan Reynolds, Amy Schumer och Jeff Goldblum är några av de amerikanska kändisar som har visat upp när de vaccinerat sig mot covid-19 i ett försök att använda sina plattformar för att sprida kunskap om ämnet. Det rapporterar Insider.

I en video som Mariah Carey lagt upp på sin Instagram från sin egen vaccinering säger stjärnan att hon är nervös men exalterad över att få sin första dos.

– Jag försöker uppmuntra människor att vara försiktiga, ni vet, vi är fortfarande i den här kampen tillsammans. Jag uppmuntrar er alla att göra det här när ni kan, och som sagt – vi sitter alla i samma båt, säger artisten i videon.

En annan ikon som har delat med sig av sin vaccinupplevelse är countrylegenden Dolly Parton. Hon var med och finansierade Modernas vaccin med en donation på en miljon dollar, motsvarande nästan nio miljoner svenska kronor. Nu har hon själv fått två doser av vaccinet, vilket hon delade i en video på Twitter.

– Jag ska äntligen få mitt vaccin, jag är så exalterat! Jag har väntat ett tag, jag är gammal nog att få det och jag är smart nog att ta det. Jag vill säga till alla att jag tycker att ni ska ta det också.

Regeringen använder kändisar i stor kampanj

Att använda sig av kändisars plattformar för att prata om coronavaccin är inte bara något de gör på eget bevåg, utan även en del av regeringens strategi. USA:s president Joe Biden och hans administration lanserade nyligen kampanjen ”We can do this” för att lyfta och uppmärksamma vaccinet, enligt nyhetsbyrån Associated Press.

Som en del i kampanjen har man bland annat gått ihop med organisationer, religiösa ledare, idrottsförbund och kändisar – allt i ett försökt att öka medvetenheten kring coronavaccin.

– Ni är människorna som den stora massan känner och litar på och har en koppling till. Och när folk sedan ska ta beslutet om att vaccinera sig kommer de titta på er, sa vicepresidenten Kamala Harris under ett virtuellt möte i samband med lanseringen.

