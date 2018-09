#flossing.

Danssteget som började spridas i sociala medier har onekligen tagit världen med storm. Det har till och med nått äldreboendet Preston Park 2 i Saskatoon, Kanada.

Pensionärerna på boendet ställer ofta upp på att spexa framför kameran och äldreboendets konto tenderar att få tusentals att titta på videoklippen.

I detta fall har en film där några av boendets pensionärer ger sig på just flossing. Klippet har visats över 1,5 miljoner gånger.

Här svänger det rejält! Foto: Facebook/PrestonPark2

”Vi lärde oss 'flossing' den här morgonen, under vår dans-dans-dans-träning! Dansen är populär bland ungdomar just nu och blev känd tack vare 'The Backpack Kid' (Strayer som står längst fram representerar ryggsäckskillen)”, står det i inlägget på Facebook.

Checka inlevelsen! Ryggsäcken! Rörelsen! Foto: Facebook/PrestonPark2

”Som du kan se på deras leenden hade de väldigt roligt!”

Personen som uppfann dansen heter Russell Horning. Tonåringen från Georgia, USA, upptäcktes av popstjärnan Katy Perry förra året i en video på nätet.

”Sluta aldrig dansa”

Under ett framträdande, när hon körde sin låt ”Swish Swish”, fick Horning – som kom att kallas ”The Backpack Kid” – vara med och dansa. Där fick han visa upp sitt danssteg som spreds världen över.

Här kan du se hela klippet:

Kommentarsfältet är fyllt med lovord. Många är oerhört imponerade av pensionärernas insats i dansvideon.

”Sluta aldrig dansa, det är bra för din själ”, skriver Liette Jodouin.

”Vi håller med!”, svarar äldreboendet.

”Det här kommer hamna på en pratshow, jag svär”, skriver James Craig.

”Yes!!!”, svarar äldreboendet och taggar Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon och Oprah Winfrey i sin kommentar.

Nu är det bara att vänta och se.