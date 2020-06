Här slår polisen till med full kraft: ”Oh my god”

Klockan slår åtta – och utegångsförbudet som införts i Minneapolis för att få stopp på kravallerna efter George Floyds död börjar gälla. De under dagen fredliga demonstranterna sitter kvar utanför polisstationen. Ett massmeddelande på allas telefoner har nyss gått ut. Alla ska hålla sig hemma. Demonstranterna befinner sig utanför en polisstation och tänker inte gå, meddelar de.

”Take a knee”, ropar en av demonstranterna i megafon.

Demonstranterna ställer sig med ett knä i marken. Tysta. Vissa med höjda nävar.

Ett tag senare har stämningen ändrats och föremål börjar vina genom luften. ”You fucking cops” skriker demonstranterna.

Cirka 40 minuter efter att utegångsförbudet träder i kraft börjar polisen skjuta tårgas för att få demonstranterna att skingra sig - och lyda guvernörens order.

Demonstrationerna i Minneapolis Det var i måndags som George Floyd, 46, dog under ett brutalt polisingripande utanför en butik i Minneapolis. Videoklippet från händelsen har skickat chockvågor av våldsamma protester över hela USA. Minneapolis har varit särskilt drabbat med våldsamma upplopp med plundringar, bränder och skottlossningar under flera nätters tid. På fredagen införde guvernören ett unikt utegångsförbud. Visa mer Visa mindre

”Nationalgardets bepansrade fordon rullar ut”

Den stickande röken från byggnaderna som fortfarande står i brand från natten innan är tung.

Helikoptrar cirkulerar i luften och nationalgardets bepansrade fordon rullar ut. Vi står med ett amerikanskt tv-team från Fox som har två stora arméliknande killar som säkerhetspersonal. Polisen har platsen omringad meddelar tv-teamets säkerhetschef och vi befinner oss i mitten.

Demonstranterna rör sig i vågor upp och ned mot polishuset.

Vi ser från vår bil hur polisen kommer mot oss med dragna vapen och ficklampan bländar.

Jag upprepar: ”We have a press card”.

Efter att ha beordrats ut ur bilen får vi sedan följa med polisen under resten av kvällen.

En svart bil bränner förbi poliserna och den beskjuts. Foto: Nina Svanberg Expressen är med när polisen håller linjen vid polishuset. Foto: Nina Svanberg Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Polisen vill inte att demonstranterna åter ska lyckas med vad de gjorde på torsdagskvällen – då ett polishus någon kilometer bort fick utrymmas på grund av demonstranternas härjningar.

De skjuter tårgas mot demonstranterna som tagit reträtt till en tunnel. Den uppretade mobben svarar med att avfyra raketer mot poliserna.

En kvinnlig demonstrant hörs skrika genom tunneln: ”Fuck you! You fucking killers! Pussies! Fuck you!”.

Stämningen i staden har blivit allt mer spänd och det är inte bara demonstranter som drabbas när polisen försöker ta kontroll över situationen.

På fredagsmorgonen arresterades CNN Omar Jimenez och hans team under en livesändning, kort därefter gick Minnesotas guvernör Tim Walz ut och bad om ursäkt och kallade det som inträffade för ”oacceptabelt”.

Bara timmar senare, natten mot lördag, blir jag själv träffad av en gummikula när jag och en kollega från norska VG rapporterar från protesterna. Nu står jag på polisernas sida och ser arbetet från deras håll.

Gummikulor och tårgas

Det är lokal polis, delstatspolis och nationalgardet som vaktar utanför polishuset.

Stämningen är tryckt och spänd. Poliserna står tysta och bredbenta. De fyrar av vad som ser ut att vara gummikulor och tårgas mot demonstranter som försöker forcera fram genom tunneln.

Jag står med en grupp poliser när en av cheferna med orden ”sheriff” på ryggen kommenderar: ”Put your shields on! Now!”. De bär redan gasmasker men viker ned visiren. Sekunder senare viner föremål genom luften. ”Oh my god”, utbrister en av poliserna medan han duckar.

Fyrverkerierna smäller i luften och ovanför polisernas huvuden bara några meter upp.

Mannen dyker upp i bar överkropp. Foto: Nina Svanberg

Polisens hot: Kommer pepparspraya dig

Min finska kollega Mikko Marttinen, USA-korrespondent för finska tidningen Ilta-Sanomat, filmar från sidan.

Poliserna där han står ilsknar till mot att han filmar dem.

– If you do that one more time I’m gonna mace you, säger en polis till honom.

Poliserna har tålamod men inte hur mycket som helst.

Polisens formering tunnas ut och några av dem börjar backa bakåt – men en av dem har svårt att gå därifrån. Han stannar, vänder om och siktar mot någon eller några han hör eller ser borta vid tunneln. Han lyfter vapnet men en kollega tar honom om ryggen, verkar säga: ”kom nu”.

Klockan är strax innan tio och det är mörkt ute.

Expressen kunde stå hela lördagskvällen med polisen och rapportera om deras arbete. På andra håll var polisen inte lika tillmötesgående mot medier. En prisvinnande fotograf från tv-kanalen WCCO – Tom Aviles – besköts med gummikulor och greps av polis. CBS reporterteam blev beskjutna med gummikulor – liksom journalister från Reuters. Star Tribune-journalisten Ryan Faircloth berättar på Twitter att han fick glassplitter i ansiktet när polisen besköt hans bil.

Först efteråt inser jag det märkliga i att ena dagen bli beskjuten av polisen – nästa dag stå bakom dem och kunna följa deras arbete utan större problem.

Nina Svanberg träffad av gummikula – flera attacker mot medier i Minneapolis.

LÄS MER: Demonstranterna ger sig ut trots utegångsförbudet