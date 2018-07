Shridhar Chillal från Pune i västra Indien hade inte klippt sina naglar på vänsterhanden sedan 1952.

Eller på 66 år om man så vill.

Men i veckan var det dags – och nu ska naglarna ställas ut på ett museum i New York tillhörande företaget Ripley's Believe It or Not! som i olika former uppmärksammar underligheter, märkliga fenomen och föremål.

Shridhar Chillal var 14 år när han bestämde sig för att spara ut sina naglar. Vid tidpunkten fanns inte Guinness rekordbok, utan Shridhar Chillal såg det enbart som en personlig utmaning. Beslutet föranleddes av att han råkade bryta av en lång nagel på en av sina lärare, vilket slog honom hårt. Att ha långa naglar, eller åtminstone en lång nagel, innebär nämligen hög status i Indien.

Innan Shridhar Chillal, under uppmärksammade former, klippte sina naglar mätte de hela nio meter. Blanda annat lillfingernageln mätte drygt 1,8 meter och tumnageln 1,98, enligt Guinness rekordbok.

Gick bra i början – sedan kom problemen

I början var de långa naglarna inget problem.

Shridhar Chillal levde ett normalt, lyckligt liv, var gift och hade två barn och en framgångsrik karriär som pressfotograf åt regeringen.

Men med tiden blev det värre för Shridhar Chillal.

De långa naglarna och dess vikt har haft fysiska konsekvenser och gett Shridhar Chillal men för livet.

Handen har låst sig och han kan numera varken sträcka ut sin hand eller sina fingrar ordentligt. Huruvida han kommer att kunna använda handen i framtiden är oklart.

– Jag har smärtor. Vid varje hjärtslag gör det väldigt ont i mina fem fingrar, min handled, armbågen och i axlarna, och på fingertopparna är det en ständig brännande smärta, säger han i en intervju med Guinness rekordbok.

Nu är naglarna ett minne blott. Foto: Pressbild: Ripley's Believe It or Not!

Fick använda slipmaskin

Naglarna hindrade även Shridhar Chillal från att föra sig socialt till slut. De innebar även svårigheter att sova och kunna ligga i sängen ordentligt.

– Jag kan inte röra på mig så mycket, så varje halvtimme eller så vaknar jag och flyttar handen till andra sidan sängen, sa Shridhar Chillal till Huffington Post 2015.

Shridhar Chillal fick sina naglar klippta i New York.

Det räckte emellertid inte med en nagelsax, utan man fick kontakta en läkare som i sin tur såg till att ta bort naglarna med en slags slipmaskin. En procedur som tog närmare 20 minuter, enligt Guinness rekordbok.

Shridhar Chillals naglar – efter klippningen. Eller snarare slipningen. Foto: Pressbild: Ripley's Believe It or Not!

Var rädd inför klippningen

Nu är Shridhar Chillals naglar förevigade på museet vid Times Square i New York.

82-åringen säger att han först var rädd för att förlora det kändisskap som, likt naglarna, har vuxit fram genom åren.

– Men efter att ha kommit till museet i dag inser jag att jag har blivit en riktig kändis efter det här. Nu kommer mina naglar att bli ihågkomna för alla framtid och mina naglar kommer att kunna ses av människor över hela världen, säger Shridhar Chillal till tidningen Patch New York.