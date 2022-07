Här samlas hundratals för tantra i värmländska byn

”Föreställ dig att du åker på en magisk resa. En resa som tar dig från tidernas begynnelse till slutet av det hela”.

Med de orden inleds beskrivningen av tantraveckan på Ängsbacka i Molkom. Sommaren 2021 smittades ett hundratal deltagare av corona här. Något som ledde till skriverier och en del konflikter med ortsinvånarna som ansåg att festivalens arrangörer varit oansvariga.

Ängsbacka har förberetts med mängder av mötesplatser. Att möta människor är ett av syftena under veckan. Foto: Christer El-Mochantaf

I dag är personerna bakom Ängsbacka väl medvetna om det när veckan drar i gång igen. Den naturnära och vackra gården har smyckats för ändamålet och för 650 deltagarna som kommit – och för att visa upp en annan bild än den som gemene man kanske har.

I år drivs verksamheten som en camping med aktivitetsprogram.

– Vi har även ändrat konceptet från tidigare år. Fördjupat det. Det var så mycket fokus på sexdelen av tantra, från media, och vi insåg vilken skruvad bild folk verkade ha av det. Det är så mycket mer än det, säger Ida Freyschuss som är vd på Ängsbacka och som visar runt på området.

Där finns ett enormt tält som ska rymma alla, små stationer för veckans workshops, upplysta träd, platser för umgänge samt en katedralliknande lada med madrasser utlagda på golvet – och enorma finsnickrade pelare som ramar in golvet där aktiviteterna ska ske.

En rätt mäktig syn när man ovetande letts in från den värmländska skogsidyllen utanför.

– Vi har aldrig haft så stort intresse för tantra som nu, säger nederländske Hylco Broos, numera Molkom-bo och marknadschef på Ängsbacka.

– 40 procent av deltagarna är här för första gången. Folk är nyfikna och förhoppningsvis kan de fördjupa sin bild av vad tantra är.

I en ombyggd lada har toppmoderna högtalare integrerats i specialbyggda pelare. Här hålls konserter, dans och workshops. Foto: Christer El-Mochantaf

”Var kan jag ladda min Tesla?

Freyschuss och Broos är själva inte tantraexperter, men visar runt på området och berättar om Ängsbackas alla temaveckor. Det är yoga, meditation, sexibility, ”together with earth” och andra spirituellt relaterade ämnen hela sommaren.

”De kör in med sin Tesla och frågar: ”Hey, var kan jag ladda min bil?”

Men det är just tantraveckan som blivit den mest intressanta ur ett medialt perspektiv – dels på grund av coronaåret, men också för det mytomspunna innehållet på veckan.

– Jag kan inte säga att det är ett särskilt eller visst klientel här. Det fina är att här inne blir alla på samma nivå, säger Ida Freyschuss som även innefattar stereotypen ”storstadsbor som vill finna lugnet” i beskrivningen av deltagarna.

Hylco Broos fyller i:

– Det är i princip alla möjliga som kommer, olika kulturer, olika åldrar, olika sexualiteter. Du har folk utan pengar som vill volontära och ta del av upplevelsen på det sättet, sen har du stockholmare som kör in med sin Tesla och frågar: ”Hey, var kan jag ladda min bil?”.

Var går dina gränser? Samtycke är årets tema på tantrafestivalen som har deltagare från hela världen. Foto: Christer El-Mochantaf

Sven Selle från Namibia driver kafét under tantraveckan, Simone Hoffenblad från Danmark är deltagare och Hylco Broos och Ida Freyschuss ser till att allt fungerar. Foto: Christer El-Mochantaf

Ledordet för veckan är ”samtycke” – allt handlar om att inte röra någon mot ens vilja, att inte behöva delta i workshops som känns obekväma. Men den inre resan man gör kan bli påfrestande, berättar de, och det finns ett skyddsnät som tar hand om dem som återupplever sina trauman när de genomför sin inre resa.

Det kan för utomstående framstå som lite hokus pokus.

Särskilt när det är inramat av barfota-mediterande deltagare, drömfångare och små altare mellan fruktträden, dreadlocks och ansiktsmålningar. Bilden av excentriker kommer snart att raseras visar det sig, men innan dess hinner Ida Freyschuss säga:

– Hela det spirituella uppvaknande har pågått under de senaste decennierna i västvärlden. Tantra, liksom yoga, mediation och den shamanska praktiken, har blivit mer och mer populärt. Syftet är att folk kan komma hit utan att bli dömda för vilka de är, utan någon ”ledare” att följa – och utan maskerna och fasaderna vi sätter på oss i livet.

Men så... Vad är då tantra?

På parkeringen, bland husvagnar och tält, hittar vi rörmokaren Benny och läkaren Åsa. Två ”vanliga stockholmare” som gärna berättar.

I det stora mötestältet hölls invigningsworkshopen på tisdagskvällen. Alla 650 deltagare var med. Foto: Christer El-Mochantaf På parkeringen står bilar, husvagnar och tält som folk sover i. Foto: Christer El-Mochantaf Ett av aktivitetsrummen på övervåningen av den ombyggda ladan. Foto: Christer El-Mochantaf Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Var ett uppvaknande

Åsa och Benny har varit ett par i två år och har just parkerat sin skåpbil på det stora grönområdet som blivit parkering.

För Åsa är det första gången i just Molkom.

– Alla cirkuskonsterna och de konstiga kläderna man ser här... Det är lite ”you bought yourself a lifestyle”. Jag ska inte förringa det där, men det finns väldigt mycket annat i tantra. Grunden är närvaro, acceptans och kärlek. Både till sig själv och de man möter, säger Benny.

Upptäckten av tantra blev ett uppvaknande, beskriver han. Det skedde på en festival för tio år sedan. Benny, 53 år gammal nu, hade levt i ett två decennier långt förhållande där allt beskrivs som bra – men relationen hade tappat passionen.

– Vi funkade väldigt bra som familjen AB, vi hade hand om hundarna, ungarna, vi betalade bostadslånen. Men det var mer som en vänskap, snudd på syskonrelation.

”Sen hånglar hon bara upp mig”

Så kom tillfället att besöka en festival. Han deltog i kurserna, gjorde som kursledarna instruerade. Och någonting hände – ganska snabbt.

– Workshopledaren sa så här: Alla män ställer sig på ena sidan, alla kvinnor ställer sig på andra sidan. Sen sa han till männen: ”Känn kuken och öppna hjärtat”. Och det gjorde jag. Sedan skulle kvinnorna gå fram till oss. Och det är en av mina största rädslor i livet att bli bortvald, det är jättekänsligt.

Benny beskriver hur en av de deltagande kvinnorna stannade just framför honom. Blickar utbyttes, energi kändes av.

– Sen så hånglar hon bara upp mig, fortsätter han.

– Och jag bara... Kände kuken och öppnade hjärtat. Och så frågade hon mig på jättedålig engelska: ”Do you want to sleep with me tonight?”. Jag kände att wow, det här måste jag ha i mitt liv!

Kärleksbudskapen pryder flera platser, både i text och i uppmaningarna från arrangörerna. Foto: Christer El-Mochantaf

”Här inne hålls konserter”, berättar Hylco Broos – och meditationssessioner. Foto: Christer El-Mochantaf

”Jag var en typisk kvinna, 40 plus”

Åsa, som till vardags är läkare, berättar att hon känner en större närvaro med människor sedan hon kom i kontakt med tantra. Hon låter det inte avspeglas i vardagslivet, men det kan hjälpa även inom yrket. Att verkligen vara närvarande och lyssna.

Hon höll visserligen på med meditation tidigare, men hennes ingång till tantrat var liknande som Bennys.

– Jag var en typisk beskrivning av kvinnor över 40. Fast relation sedan många år där det känns lite... Man gillar varandra, det är fint och man är världens bästa team. Men inte så roligt längre. Och det var inte bara sex, utan sökandet efter sårbarhet och att prata.

En sak ledde till det andra och det var just på en festival som hon mötte Benny.

”Sexet blir faktiskt jävligt bra”

På festivalområdet promenerar mängder av människor från öppningskvällens invigningsworkshop förbi. Visst skymtas några stereotypiska klädesplagg i farten och bekräftar en del fördomar. Men i mångt och mycket skiljer sig inte klientelet från valfri camping, padel-träningsläger eller bilkonvent.

Fast med skillnaden att deltagarna här söker en högre livskvalitet. Och de är delvis trötta på tjatet om sex.

– Men... Sexet blir faktiskt jävligt bra, det måste man säga, skrattar Åsa och Benny fyller i:

– Att ha sex i en sån här miljö, att känna att ”jag ser dig, jag känner dig och det är bara dig jag är med”, det är otroligt. Man bryr sig inte om vad de andra håller på med runtomkring och påverkas inte av det. Det får bara vara som det är.

Åsa och Benny från Stockholm Foto: Christer El-Mochantaf

”Benny var en kaxig proffsknullare”

Benny och Åsa beskriver hur de blivit bättre älskare. De kom bort från förspel, uppladdning och urladdning ”på fyra minuter” och upplever en större närvaro i situationen.

Och de kan förstå tabut som omgärdar tantrafestivaler och andlighet – men också nyfikenheten.

– Utifrån ser vi ut som pingstkyrkomedlemmar när de talar i tungor, säger Åsa.

– Jag är för fan rörmokare, där pratar man inte om tantra. Så det är en jättestor kontrast. Men folk är nyfikna och det förstår jag, för det är en helt annan värld som öppnas.

Läkaren Åsa och rörmokaren Benny. ”Jag var extremt provocerad av honom när vi träffades. Han var en kaxig proffsknullare”, säger Åsa. Men det där ändrades med tiden. Foto: Christer El-Mochantaf

Precis som flera andra deltagare är Åsa och Benny väldigt öppna och ofiltrerade. Och det är fler som gärna vill förklara syftet med veckan.

Ta till exempel kaféansvarige Sven Selle från Namibia (the café is my kingdom, säger han).

Han berättar om nyfikna ”raggare” och tonårsgäng från Molkom som smugit omkring i området i hopp om en inblick i vad som pågår.

– Jag visade dem runt hela området, fast utan alkoholen, säger han.

Och när Benny ska beskriva vad som sker på festivalen använder han också en alkoholrelaterad referens:

– En sak som skiljer sig från mitt liv innan jag kom in i tantra är att man i regel dricker alkohol när man har roligt. Här beter man sig i princip likadant, fast nykter. Folk skrattar, dansar, kramas och flörtar. Sånt man gör när man festar, fast man är helt nykter.

Själva är paret noga med att beskriva sig som ”vanliga”. De har välordnade jobb, fint hus, välartade barn, som Åsa säger.

Gemensamt för deltagarna menar hon är en längtan efter kontakt. Inte nödvändigtvis den yttre, fysiska kontakten, utan med sig själv och nuet.

Och jo, kanske lite den fysiska delen också.

– Man tar på varandra här, klappar varandra eller masserar varandra. Det gör man inte normalt på en middagsbjudning hemma. Det kan i någon mening kännas gränslöst men det är för att man är här och nu och tillåter sig att göra saker som känns bra – och aldrig utan samtycke.

Hylco Broos visar upp Ängsbacka och den bastu som deltagarna har möjlighet att använda. Foto: Christer El-Mochantaf Kaféet är den naturliga samlingsplatsen under festivalen. Foto: Christer El-Mochantaf Arrangörerna har smyckat området med lampor som tänds under kvällstid. Foto: Christer El-Mochantaf Den ombyggda ladan är hjärtat i Ängsbackas kursverksamhet, i synnerhet under tantrafestivalen. Foto: Christer El-Mochantaf Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Apropå middagsbjudningar hänvisar Åsa och Benny i nästa mening till människor utanför tantravärlden som mugglare.

Lite på skoj, förstås, men – har det vanliga livet blivit lite tråkigare?

– Vi säger mugglare för att det är roligt, men det livet har faktiskt blivit väldigt fattigt. Det är oerhört fattigt i dag att prata om bostäder och bostadslån, inredning och barnens förskolor. Men jag tror att mina vänner ser att vi (hon och Benny) har det otroligt, inte bara nyförälskat utan att det är en skön miljö vi befinner oss i.

I veckan ser de fram emot att lära sig mer och att njuta av varandra.

Och att ha kul.

Från arrangörernas sida är man tydlig med att det inte sker några okontrollerade obsceniteter och att mediebilden är något överdriven. Syftet är att kunna vara sig själv på Ängsbacka utan att bli dömd. Det är mycket musik, dans och umgänge.

– Och vi har väldigt fina solnedgångar här, säger Hylco Broos och pekar mot grillplatsen som vätter mot skogen och sjön.

Totalförbudet mot alkohol och droger upprepas några gånger. Men vem behöver sådant? frågar sig Åsa.

– Man kan bli hög på sammanhanget, av musiken och miljön. Tantrat innehåller väldigt mycket. Det har en sexuell laddning men är inte det primära, säger Åsa avslutningsvis och tittar kärleksfullt på Benny.

De står intill skåpbilen och gör sig redo för natten.

– Inte det primära, nej. Men en jävligt bra bieffekt, svarar Benny.