Här hade Trump och Biden fel

En del av debatten handlade om coronaviruset, där Biden passade på att kritisera presidentens agerande. Donald Trump försvarade sig med att hans motståndare skulle vilja stänga ner ekonomin för att skydda sig mot viruset, vilket skulle skada tillväxten.

– Han vill stänga det här landet och jag vill hålla det öppet, sa Trump.

Det är ett uttalande som inte stämmer, enligt CNN. Biden har däremot sagt att en nedstängning är nödvändig om experter säger det.

Donald Trump om skatten

Donald Trump påstod under debatten att han under 2016 och 2017 betalade flera miljoner dollar i skatt, trots att dokument som New York Times tagit del av visar att han bara betalat 750 dollar i skatt för vart och ett av de två åren. Trump upprepade sina tidigare uttalanden om att han kommer att släppa sina deklarationer ”när de är klara”.

Donald Trump gick flera gånger till attack mot sin motståndares son, Hunter Biden, och påstod att han tagit emot 3,5 miljoner dollar från Moskvas före detta borgmästare, vilket det, enligt CNN, inte finns några bevis för. Trump sa också att Hunter Biden tjänar miljarder på affärer i Kina, vilket det inte heller finns bevis för, enligt New York Times.

När debatten handlade om kriminalitet påstod Donald Trump att Joe Biden kallat afroamerikaner superrovdjur (super predators) 1994 i samband med ny lagstiftning mot brottslighet. Det var Hillary Clinton som 1996 använde uttrycket, men Joe Biden vände sig då emot det, enligt CNN.

Även Joe Biden använde sig av överdrifter och kom med faktafel. I ett försök att motsäga Trumps uttalanden om ekonomiska framgångar sa han att Demokraterna ”lämnat honom en blomstrande ekonomi och han orsakade lågkonjunkturen”. Men det stämmer inte, enligt New York Times.

Joe Biden tog avstånd från miljöpolitik

Joe Biden påstod också att handelsunderskottet med Kina nu är större än tidigare, vilket inte stämmer, enligt CNN.

I debatten tog Joe Biden också avstånd från miljöpolitiken ”green new deal”, som lagts fram av medlemmar på vänstersidan av Demokraterna, och sa att det inte var ”hans plan”.

Även om Biden inte har ställt sig bakom ”green new deal” har han lånat väldigt mycket från den till sin egen klimatpolitik, enligt NBC News.